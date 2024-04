Un empresario cordobés se ofrece a gestionar los cines de verano de Martín Cañuelo

El empresario cordobés Javier Gómez Martín, cinéfilo que durante unos años estuvo al frente del cine de verano de la Plaza de Toros, hasta que la ley cambió en 2020 y el número de espectáculos que se podían ofertar en este espacio se redujo drásticamente, se ha ofrecido al heredero de Martín Cañuelo para gestionar los cines de verano. «Me encantaría hacerme cargo de los cines, estoy en conversaciones con la familia y con el Ayuntamiento para estudiar cómo se podría hacer, pero hasta que no se resuelva la situación financiera de la sociedad no hay nada que hacer», explica. Según Gómez Martín, aún hay tiempo de que los cines se puedan poner en marcha este verano, «en una semana o dos se podría confeccionar una programación para el verano y organizar al personal para retomar la actividad», pero de momento no lo ve muy factible. «No es complicado solo por la situación financiera arrastrada sino porque los espacios llevan casi dos años cerrados y habría que ponerlos en condiciones para poder abrirlos al público».

Su propuesta es la de mantener la actividad de los cines de verano en la misma línea que Martín Cañuelo, de quien era amigo personal, e intentar organizar algún evento más durante el año para mejorar la rentabilidad. «Yo no puedo comprar los cines, pero sí podría negociar un alquiler una vez se resuelva la situación anterior y las posibles deudas que quedaran pendientes», señala, «el heredero de Martín Cañuelo sabe que estoy a su disposición y ojalá esto llegue a buen puerto», ha sentenciado.

Por su parte, el sobrino del empresario fallecido ha explicado que sigue haciendo el intento de solventar la situación de la sociedad con la intención de encauzar una solución que permita abrir los cines de verano cuanto antes, pero de momento, falta financiación y no ha sido posible.