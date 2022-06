El incendio forestal que ha quemado más de 2.150 hectáreas en la provincia de Málaga se coló este jueves en la séptima jornada de la campaña electoral de Andalucía, que llevó a todos los candidatos, excepto a Inmaculada Nieto y a Teresa Rodríguez, a acercarse al lugar de un siniestro que, pese a todo, no ha servido para sofocar la contienda partidista de la campaña.

El puesto de mando del incendio, que se inició el miércoles en Pujerra (Málaga) y que también afecta a los municipios de Júzcar y Benahavís, no solo contó con la presencia de los técnicos del Infoca sino también de los candidatos del PP y presidente de la Junta, Juanma Moreno; del PSOE, Juan Espadas; de Ciudadanos, Juan Marín; y de Vox, Macarena Olona, que se interesaron por las operaciones realizadas.

Allí ya estaban en el ejercicio de sus funciones el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y la de Agricultura, Carmen Crespo, así como la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para poner de manifiesto la colaboración entre las distintas administraciones en la lucha contra el fuego.

Así lo subrayó también la candidata de Vox, Macarena Olona, quien curiosamente no forma parte de ninguna de las dos administraciones implicadas, pero destacó la «unidad» de acción de las administraciones públicas en el incendio «a pesar de los diferentes signos políticos».

Las críticas a la actuación del Gobierno andaluz, probablemente debido a la campaña electoral, han corrido a cargo del líder socialista, Juan Espadas, quien horas después de visitar el lugar dijo que la actividad del Gobierno andaluz en esta materia se centra en la extinción de los fuegos y «carece por completo» de actuaciones de prevención como la limpieza de bosques en invierno.

También desde Huelva llegaron las acusaciones a Moreno, esta vez por parte de la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien le acusó de usar el negacionismo climático en la desprotección de la superficie forestal de Andalucía que, en su opinión, provoca que se produzcan sucesos como este fuego.

Pero los trabajos de los operarios del Infoca y de la UME siguen adelante para apagar el incendio con la ayuda de la meteorología, y los candidatos siguieron con su agenda porque ya casi están en el ecuador de la campaña y consideran que deben seguir mandando los mensajes a los andaluces, esa población «inteligente» en la que confía el líder de Ciudadanos, Juan Marín, que «saben diferenciar» entre la marca política y lo realizado.

Mientras Marín está convencido de que se «reeditará» el gobierno de coalición PP-Cs, el candidato a la reelección, Juanma Moreno, confía en que se cumpla el trasvase de votos socialistas a su opción que están reflejando los sondeos y cree que muchos de estos ciudadanos valoran su gestión y le ven como única opción de «parar» a Vox.

Horas después de que la Junta Electoral Andaluza (JEA) decretara que la campaña en redes sociales del PP en la que se incluye una imagen de Moreno junto a Felipe VI y que fue denunciada por el PSOE, vulnera la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), Moreno se disculpaba, admitía el «error» y decía que no le gusta «utilizar los símbolos del Estado y mucho menos de nuestro jefe del Estado». Al respecto, Juan Espadas invitó a la Junta Electoral a dar menos consejos y sancionar más.

El candidato socialista, por su parte, prometía un plan de rescate para recuperar a los sanitarios «despedidos» tras reunirse con representantes de Comisiones Obreras y UGT en Almería para abordar la situación de las sanidad en la provincia, «muy parecida e igual de preocupante» que en el resto de la comunidad, dijo.

Y a pocos kilómetros de allí, la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, se preocupaba por los agricultores y por el «discurso hipócrita» de Moreno con el sector primario y las manipuladoras de alimentos. Nieto se reunió con las manipuladoras de alimentos en Aguadulce, lamentando la «invisibilidad» de las manipuladoras de alimentos. «Si estas mujeres paran, los demás no comemos. Esa es la importancia que tiene el manipulado. Y que haya 30.000 personas que no hayan tenido el más mínimo aliento por parte de la Junta de Andalucía estando en unas condiciones (...) que eran objetivamente de desigualdad, tremendamente injustas y, desde luego, ilegales. No puede ser», lamentó Inma Nieto.

En una jornada con un gran incendio en Andalucía los obispos no han echado más leña al fuego sino todo lo contrario. Han asegurado que «son conscientes de que ninguna opción política se adecua plenamente a la experiencia cristiana y a la enseñanza de la Iglesia», y que la fe cristiana «no es una ideología política».

Cada uno de los casi mil efectivos que trabajaban en las labores de extinción, seguridad y coordinación del incendio y son apoyados con drones que sobrevuelan el perímetro del siniestro para dar apoyo en las tareas de seguimiento en su evolución seguro que tendrán su propia ideología política pero hoy todos van a una. A apagar el fuego.