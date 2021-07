Cuando requieres guía psicoespiritual, es buena idea buscar un tarot recomendado por teléfono, bueno y fiable que te muestre una luz cuando estás en una inquietante oscuridad. Todos pasamos por momentos donde sentimos agotamiento mental y emocional y necesitamos una solución real, con resultados. Quizás, por eso sientes el llamado a conectarte con algo más profundo como el tarot fiable, que te lleve a la raíz y no a quedarte en la superficie.

Pues, tendrás que sumergirte en aguas profundas, para poder emerger renovado. Esto se logra haciendo un viaje al subconsciente y su reprogramación. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con un tarot de prestigio y recomendado? Mucho, ya que este te ayuda a indagar en tu inconsciente y a revelar información que está bien guardada allí. Veamos cómo funciona todo esto. Te va a interesar, así que quédate leyendo.

Tarot bueno y fiable que conecta con el subconsciente

El subconsciente es esa parte de la mente silenciosa, oscura y sin acceso fácil. No es de fácil acceso porque no se puede hacer desde el consciente. Sin embargo, esto no impide que establezcamos una comunicación con ella. Sí, aunque no lo escuchemos, a cada segundo la subconsciencia nos envía mensajes en forma de imágenes, sensaciones, recuerdos, emociones y palabras.

Si tuviéramos que hacer una similitud con algún objeto, podríamos decir que es un proyector y nuestra parte consciente es la pantalla que miramos. Si el proyector cambia la película, la pantalla también cambia de imágenes, sonidos y trama.

De manera que cualquier cambio que queramos hacer tendrá que ser en el proyector mismo y no en la pantalla. El problema es que las personas solo vemos la pantalla y nos empeñamos en cambiar la historia en ella, esfuerzo que se hace inútil y agotador.

Cuando se trata de cambios significativos, no es mucho lo que podemos hacer desde la parte consciente. Es infructuoso esforzarnos en razonar, analizar, categorizar y solucionar un problema en la vida, si en el proyector está rodando una película de negatividad, tristeza, ansiedad y depresión.

Tarot recomendado para la reprogramación mental

Como veníamos comentando, la idea es cambiar la película, pero ese es un trabajo que lleva tiempo y dedicación. Se llama reprogramación mental y ocurre en el subconsciente. Allí hay una serie de cuartos oscuros, cada uno con diferentes escenas de la historia que constantemente proyectan hacia la pantalla de tu realidad diferentes personas, situaciones y experiencias.

El guión de esta película, generalmente está escrito con negatividad, es algo trágico, el tuyo de seguro lo es también. Esto es así porque desde pequeños nos han transmitido miedos, inseguridades, creencias limitantes y se combina con nuestra tendencia biológica a despertar el sistema de defensa que desencadena en estrés y ansiedad.

¿Qué sucede con la cartomancia y la subconsciencia? La lectura de cartas saca a la superficie emociones, pensamientos e información oculta a través de los arcanos. Los arcanos son básicamente arquetipos mentales que en conjunto forman un lenguaje que solo pitias profesionales pueden leer.

Cuando asistes a consulta de un tarot bueno y fiable, pones tu intención en preguntas e inquietudes que planteas al inicio y esto es con lo que conecta el tarot, pero no de un modo superficial, sino sacando lo que haya escondido, eso de lo que no te das cuenta, pero controla tu vida.

Formas de conectar con el subconsciente

Lo más importante es buscar formas de comenzar a conectar con tu inconsciente e ir extrayendo información que te acompaña a diario, pero que por no ser consciente la ignoras completamente.

Es necesario que trabajes tu disciplina y fuerza de voluntad, pues esto es una especie de entrenamiento nuevo y, como tal, te puede ocasionar cansancio, resistencias y algunas frustraciones. Solo ten en cuenta que es algo totalmente normal, a todos nos pasa. Lo importante es que si sigues, pronto comenzarás a ver claridad en el camino.

Meditación

Esta es una excelente forma de callar el consciente y dejar que los mensajes, imágenes y emociones del no consciente afloren. No te detengas en nada de lo que experimentes, simplemente, déjalo pasar, sin juzgarlo. De esta manera, te irás familiarizando con tu subconsciencia y, posteriormente, podrás trabajar en cambiar lo negativo que percibas.

En una sesión de cartomancia se da también una especie de danza en la que, tanto la vidente, como tú, se conectan con el tarot recomendado telefónico. Esta es también una forma de meditación para acceder a lo que oculta tu mente.

Escribe un diario

Escribir un diario hace que se revelen pensamientos y emociones de las que no eres consciente. Debido a que es un texto al que solo tú tienes acceso, te puedes permitir escribir con total libertad, pero lo más importante: ¡Sin razonar demasiado! Deja que salga lo primero que se te ocurre, que sea una escritura automática. Espera unos meses y lee lo que escribiste, te vas a sorprender.

Anota tus sueños

Duerme con una libreta y un lápiz cerca y apenas te despiertes escribe lo que soñaste e intenta conectar la simbología de tus sueños. Esta es una información muy reveladora.

Vigila tus pensamientos

Es tan normal que nuestra mente esté llena de pensamientos que nunca nos detenemos a “observarlos”. Detente y pilla el que puedas, eso te dirá mucho de lo que hay oculto en tu cerebro. De nuevo, intenta no ponerle emoción, ni engancharte, ni juzgar. Recuerda que es solo información que vas a usar.

Pregúntale al tarot fiable

La cartomancia es una interesante forma de autoindagación, pues puedes preguntar lo que desees a tu subconsciencia y, como ya lo hemos dicho, necesariamente de la mano de una clarividente profesional. Ve con una mente abierta y dispuesta a recibir mensajes que te ayuden a crecer personal y espiritualmente.

¿Cómo reprogramar tu subconsciente?

Una vez te conozcas mejor a nivel inconsciente, entonces puedes comenzar a dar los primeros pasos para la reprogramación. Es decir, meter una nueva película en el proyector, para que tu pantalla esté llena de todo aquello que sueñas y que pensabas era imposible para ti.

1- Vaciar y limpiar

Antes que nada, debes sacar la basura mental. Aunque este proceso nunca termina, hacerlo regularmente, mantendrá tu cabeza limpia de negatividad. Es lo mismo que hacemos en nuestra casa. Sacamos la basura frecuentemente, porque de no hacerlo la acumulación trae mal olor, plagas e insalubridad.

Es asombroso cómo no hacemos lo mismo con nuestra mente. Hay tantos años de acumulación de basura, que no ha de extrañarnos todo lo negativo que atraemos a nuestra vida. Las siguientes son formas de vaciar tu mente de basura y mantenerla limpia:

Dejar de consumir noticias de los medios de comunicación y toda información que no te aporte crecimiento.

de los medios de comunicación y toda información que no te aporte crecimiento. Aléjate de personas negativas y tóxicas .

. Da un paseo por la naturaleza y desconéctate del móvil.

y desconéctate del móvil. Practica el perdón .

. Deja ir los pensamientos negativos y practica el mindfulness con frecuencia.

y practica el mindfulness con frecuencia. Medita todos los días.

todos los días. Escribe con la intención de vaciar la mente .

. Aprende a decir no.

Pregunta a tu tarotista de confianza qué otras recomendaciones te da para limpiar la mente. El tarot recomendado por sus aciertos, suele dar pistas de qué cosas funcionarían mejor en tu caso.

2- Enfocarse correctamente

La mayoría del tiempo estamos enfocados en lo que no queremos y solo pensamos en lo que sí queremos como algo muy lejano fuera de nuestras posibilidades. Si deseas reprogramar tu mente con éxito, debes comenzar a enfocarte en tus sueños, darles protagonismo, dejar que guíen tus acciones y nunca perderlos de vista. Esto te hará sentir 100% mejor y atraerá precisamente eso, ya que estás llenando tu cabeza de bienestar.

3- Repetir sin parar

Tu cerebro aprende en base a la repetición. Como en este punto sabes cuáles son tus patrones inconscientes negativos, es hora de que los cambies por su opuesto positivo. Elabora afirmaciones fáciles de repetir, en tiempo presente, en primera persona y que sean creíbles para ti. Repítelas el día entero, todas las veces que puedas. Si eres persistente, pronto comenzarán a invadir tus pensamientos y a cambiar tu realidad.

4- Tener paciencia y fuerza

La paciencia es indispensable para la reprogramación, pues tu mente intentará una y otra vez regresar a los patrones antiguos de pensamiento. Sé paciente cuando eso ocurra, date tiempo para ir cambiando poco a poco. Además, debes ser fuerte para que la frustración no te haga abandonar el trabajo. Tu fuerza te hará persistente e impedirá que te derrumbes ante el primer obstáculo.

5- Evalúa los resultados

Aunque no llegarán instantáneamente, los resultados aparecerán si te permites fluir y eres constante. Pero, si aún así no ves cambios en un tiempo prudencial, digamos en unos meses, puedes evaluar en qué parte puedes mejorar. Podrías volver al paso 1, vaciar nuevamente o cambiar las afirmaciones por con las que te identifiques mejor. Recuerda que esto es algo que tendrás que hacer varias veces, en distintos momentos de la vida, ya que siempre podemos mejorar.

Esperamos que esta información sea de mucho provecho para ti y que comiences desde hoy a tomar acción para cambiar tu mentalidad. Y ten presente que siempre puedes hacerlo de la mano de un tarot bueno y fiable.