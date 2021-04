Las videntes de confianza son aquellas que además de ser auténticas clarividentes son honestas. Estas profesionales genuinas de lo oculto nunca mienten ni intentan sonsacar información de sus consultantes. También se las denomina “de fiar” y se las clasifica siempre en todas las listas como videntes recomendadas.

Confiar es más difícil de lo que parece, sobre todo cuando hay tarotistas fraudulentos por todo el Internet. En la actualidad la lectura del tarot se ha convertido en un servicio de alta demanda y entes inescrupulosos se quieren lucrar de esto.

El coronavirus, la pandemia y el confinamiento nos han obligado a buscar respuestas en planos diferentes; realidades más reveladoras que muestran lo que puede pasar y cómo actuar. Y, es por ello que las videntes de fiar o de confianza han tenido un despunte y cada día que pasa más personas se suman a las lecturas del tarot de amor, también ha incrementado la demanda del tarot online, telefónico o tarot VISA económico.

Si algo tienen en común la mayoría de los habitantes de la tierra en estos tiempos de crisis es la incertidumbre, y por ello se enfrascan en la búsqueda de respuestas u orientación para salir adelante con sus vidas. Hay que destacar que los servicios de tarot y videncia solo son una ayuda complementaria y que prosperar o no siempre dependerá del individuo.

Llama a las videntes de confianza más recomendadas

Contacta con pitonisas dotadas de dones naturales. La clarividencia más poderosa es la que se hereda y se cultiva con el paso de los años. Estas son las mejores tarotistas que merecen respeto y reconocimiento por su calidad y años de experiencia en este oficio:

Amanda Gómez, videncia natural del amor

Siendo portadora de una potente videncia natural, Amanda ha enfocado sus dones en el arte de la lectura de cartas, especialmente en el tarot del amor. Hoy en día gracias a su dedicación y a la fuerza de su clarividencia, Amanda es catalogada como una de las mejores videntes en el ámbito de las relaciones de pareja y de todo lo relacionado al amor. Llámala y sesiona con ella o con una de sus tarotistas.

● 806 450 512

Precio máx_minuto 1,21 eur. y 1,57 eur. impuestos incl.. LUDICO BUSINESS AND ENTERTAINMENT, SL C/O’Donnell, 16 2º dcha 28009 Madrid

● USA: +1 202 813 9953

● ES/UE: +34 910 784 085

● Web: www.amandatarotdelamor.com

Santiago, respuestas y soluciones directas

Uno de los videntes más respetados, consultados y queridos. Posee un dominio sin igual de diversas mancias por lo que está en la capacidad de aportar orientación y predicciones en todo aspecto de tu existir. Consultar con Santiago, o con alguno de los cartománticos de su equipo, es sinónimo de dudas aclaradas y problemas con soluciones.

● Línea directa: 806 430 571

Precio Máx. €/Min 1,21 Red Fija Y 1,57 Red Móvil. IVA Incluido. Ofrecido por Sinceridad, SL Ap. Correos 3, 24080, León, +18 años

● España: +34 93 122 11 67

● Sitio web: santiago.lasmejoresvidentes.es

Luna Lesmes, confidente y amiga

Luna posee un vasto conocimiento de todo lo que respecta a cartomancia, clarividencia y magia blanca. Sus tiradas de cartas resaltan por la gran información que arrojan y en un lenguaje entendible. Con su tono de voz calma las tensiones del consultante que ven en Luna una pitonisa, una amiga y una confidente.

Consulta con esta vidente de confianza y disfruta de minutos gratis ya desde tus primeras consultas. A través de su web puedes comprar minutos de consulta por PayPal, tarjeta y Bizum. Solo plataformas de pago seguras.

● 806 512400

1,21 €/m red fija y 1,57 €/m red móvil, Andraneu, S.L. Apdo. correos 77, 46520 – Valencia. imp. Incl. +18 años.

● España/Europa: +34 91 005 91 57

● USA: +1-877-878-6447

● México: +52 334 624 2971

● Más info pagos: www.lineaesoterica.com

Ananda Rivera, videntes de confianza sin igual

El camino de Ananda ha estado definido por su don innato de clarividencia, ha crecido amando el regalo que recibió al nacer y dedica su vida a ponerlo a disposición de las personas. Ananda trabaja para encender una luz en tu trayecto de vida. Llama a esta profesional que sin lugar a dudas es una de las videntes recomendadas que más aparece en foros y listados en distintos medios. Su fama es merecida por la honradez y honestidad con la que siempre atiende las llamadas. Videntes de confianza como ella es difícil de encontrar hoy en día; un tesoro a tu alcance con una simple llamada:

● Consulta Premium: 806 512 002

Precio máx/min 1,21 euros Red Fija. 1,57 Red Móvil. IVA incluido. Ofrecido por Simfonía Telecomunicaciones S.L. Apdo. 32023-28080 Madrid. Solo para mayores de 18 años.

● España: +34912901771

● Estados Unidos y Puerto Rico Toll Free: +1 877 261 2201

● Sitio web: www.tarotcanal.com

Las videntes de fiar un servicio de alta demanda

Las videntes recomendadas han tenido una fuerte demanda durante la pandemia de COVID19, pero no han sido las únicas, otros servicios y productos han sido muy solicitados, como:

El rey del confinamiento: el papel higiénico

Sí, parece una locura, pero el papel higiénico encabezó muchos titulares durante el inicio de la pandemia, porque se agotaba rápidamente y en países como Estados Unidos y Australia había causado diferentes enfrentamientos entre los ciudadanos.

¿Qué pasó con el papel higiénico en el año 2020? Hasta en Wikipedia hay una página que describe el suceso…

Este fue un fenómeno atípico donde se agotó el papel higiénico en todo el mundo, no fueron dos casos aislados. En todo el globo terráqueo se empezó a sufrir una escasez real, tanto en España, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y también en ciertos países latinoamericanos.

Ni las mejores videntes recomendadas podían explicar lo que pasaba…

Para defender el comportamiento de los ciudadanos cabe mencionar que había mucha desinformación con respecto al COVID, lo que desencadenó compras de pánico; donde sin saber muy bien qué esperar de la situación todos trataron de cubrir sus necesidades primordiales.

Ciertamente la higiene es importante, pero ¿El papel higiénico era más vital que la alimentación o el agua?, ¿Por qué no se agotaron ciertos alimentos y sí el papel higiénico? La verdad sólo hay diferentes hipótesis al respecto, y la más viable: todos sufrimos el síndrome de FOMO por un momento.

¿Qué es el síndrome FOMO?

FOMO son las siglas de las palabras inglesas "fear of missing out" que se traducen, como: miedo a perderse algo o temor por dejar pasar. Básicamente este síndrome se puede conceptualizar como una sensación de arrepentimiento.

Muchas personas con adicción a las redes sociales son vulnerables a este problema, cuando lo padecen sienten que pueden perderse información valiosa si no están al pendiente de su celular. Esto a su vez ocasiona ansiedad, depresión y otros trastornos mentales.

La paz mental es tan importante como el bienestar físico y hay momentos en los que no somos conscientes de los riesgos que corremos. Muchos imitan comportamientos, abusan de redes sociales y tienen un pensamiento de seguidor, es decir; haré todo lo que la sociedad me imponga o lo que los influencers me digan, y en ese momento empieza la insatisfacción, la sensación de no estar a la altura o la necesidad de estar siempre “conectado” para no perderse nada.

Cuando inició la pandemia los habitantes vieron cómo el papel higiénico escaseaba y ellos empezaron a comprar sin parar, por temor a perderse de este bien. Sin embargo, cuando la situación se normalizó en cierta medida las compras de pánico disminuyeron y el papel higiénico volvió a los anaqueles.

Los mejores servicios durante la pandemia: estilistas a domicilio y los deliverys

No sólo el papel higiénico y las videntes de fiar son muy solicitados, también los servicios como: la peluquería y barbería a domicilio tuvieron alta demanda. Tal como dice el lema: “Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma”.

En realidad, casi todos los servicios de delivery y atención a domicilio tuvieron una fuerte alza, sobre todo los de comida y despacho de víveres. No por nada la fortuna de Jeff Bezo aumentó exponencialmente durante el confinamiento ¡Todos pedían en Amazon sus productos favoritos y en cantidades masivas!

Jeff Bezos el gran ganador durante la pandemia

Ciertamente Amazon no deja de crecer y es un servicio más usado que las videntes de confianza, lo que ha llevado a su creador a encabezar la lista de Forbes 2021. Por cuarto año seguido este hombre sigue siendo el más rico del mundo.

Increíblemente la pandemia no ha afectado el bolsillo de los más ricos, todo lo contrario, su fortuna aumentó. El año pasado la lista Forbes de los multimillonarios ascendía a 8 billones en total, la lista del año 2021 obtuvo un incremento impresionante: 13,1 billones de dólares. Sin duda alguna el COVID19 no ha reportado pérdidas para estos empresarios.

Además, nuevos millonarios debutan en la lista, como:

● Miriam Adelson, una viuda que heredó la fortuna hecha por su esposo mediante casinos en Nevada Estados Unidos.

● Tyler Perry, actor, director y productor de cine cuyo filme: A Fall from Grace tuvo excelente crítica y aceptación del público.

● Guillaume Pousaz, el fundador de Checkout.com, una plataforma de pagos interconectados.

● Sin embargo, la sorpresa fue la incorporación de Whitney Wolfe Herd, creadora de la aplicación de citas Bumble quien asegura que todo se puede monetizar.

La aplicación de citas feminista Bumble

Whitney Wolfe Herd es todo un caso de éxito y una inspiración para los emprendedores, esta joven con apenas 31 años es considerada una de las mujeres más ricas del mundo hecha por sí misma.

El funcionamiento de Bumble es sencillo, sólo las mujeres pueden iniciar la conversación cuando se busca relaciones heterosexuales. Whitney Wolfe Herd pensó en lo mucho que las mujeres habían avanzado en el ámbito laboral, entonces por qué esperar que el hombre dé el primer paso en el ámbito amoroso. Y sorprendentemente, su idea tuvo éxito y hoy debuta en la lista Forbes.

Ciertamente la pandemia golpeó a muchos negocios, pero hubo otros como Amazon y Bumble que no dejaron de surgir, y uno de los más importantes del año 2021 es Netflix.

Netflix la televisión Streaming

Las videntes de confianza auguraron un cambio en el mundo del entretenimiento: el éxito de los servicios Streaming. Sin embargo, Netflix durante el año 2020 creció exponencialmente y se volvió tan necesitado como el papel higiénico.

¿Qué es Netflix?

Si vives en una cueva y no tienes ni idea de qué es Netflix te hablaremos un poco al respecto.

En esencia, Netflix es un servicio de Streaming (transmisión al español), que pone a tu disposición una gran cantidad de largometrajes, cortometrajes, documentales y más.

Esta plataforma ha ganado gran popularidad durante la pandemia, ya que se ha convertido en la principal fuente de entretenimiento de grandes y chicos. Es muy amplio y variado su catálogo de películas, series, cortos y documentales, tanto que la televisión "tradicional" se ha visto desplazada notablemente.

Las consultas de videncia serán reemplazadas por A.I.

Así como la televisión tradicional ha cambiado, se prevé que otros servicios como: las lecturas de tarot se transformen con la tecnología. Sí, hoy en día se ocupan programas computarizados para realizar tiradas de tarot ¿Cómo? Fácil, se le añade a cada carta un significado que la máquina lee cuando aparece la baraja.

¿Puede la computadora sustituir a las videntes de fiar? La respuesta es: definitivamente NO, una tarotista no sólo lee el significado de una baraja; esta tiene que interpretarla y hacer uso de la clarividencia para determinar el futuro del consultante.

Ocupar programas para lecturas de tarot no es tan efectivo como contar con videntes recomendadas.

No todas las videntes online son fiables

Existen programas de lectura del tarot, evidentemente el mundo está cambiando y cada día es más revolucionario, esto se demuestra con innovaciones como: TV Streaming, portales de ventas como Amazon y hasta tarot online, pero ¡Cuidado! No todos los servicios actuales son de confianza. Hay muchos estafadores y aplicaciones dañinas que pueden robar tus datos.

Las videntes recomendadas y de confianza solo se publicitan en webs fiables

Hay aplicaciones con malware que pueden robar tus datos y dar acceso a hackers que hacen uso incorrecto de tu información. Por lo anterior, debes cuidar los datos que subes a la nube o que tienes en tu teléfono móvil.

Los virus, el malware y otros gusanos informáticos están a la espera de un descuido para usar de forma incorrecta tus datos. No obstante, el riesgo no sólo está en el mundo virtual, también en el mundo real hay estafadores que nada tienen que ver con las videntes de confianza.

Ciertamente hay estafadores en los lugares menos esperados, por lo que es primordial tener cuidado y optar por videntes de fiar para resolver tus dudas.

¿Cómo saber si estoy ante videntes recomendadas?

Anteriormente hablábamos del riesgo de ser engañados, pero ahora te diremos cómo saber si estás ante una vidente de fiar. Lo primero que debes averiguar es la reputación de la pitonisa; es muy fácil saber si es buena o mala a través de las reseñas de sus consultantes.

Además, trata de buscar tarotistas reconocidas en distintos portales y, por último, sigue tu instinto… Una vidente de confianza se descubre durante la primera lectura del tarot, cuando hay una conexión instantánea y encuentras significado en sus palabras.

El tarot es un arte adivinatorio que puede aclararte muchas dudas y temores, no te defraudes por pitonisas falsa, allí afuera hay muchas videntes recomendadas que te ayudarán a encaminar tu vida…