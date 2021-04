En las décadas que transcurrieron entre el boom de la Nueva Era y nuestros días, aunque los servicios de Tarot VISA barato no desaparecieron, pasaron a estar en un segundo plano. No obstante, algo increíble ha sucedido en los últimos cinco años que le ha dado un dinamismo, una relevancia para este momento y lugar que no había tenido durante casi 35 años. Los millennials han tomado las prácticas New Age y del tarot por teléfono, y las han convertido en parte de su rutina, sobre todo en Europa y América.

Muchas personas, sobre todo jóvenes que rondan los 30 años, afirman que el estigma asociado a las tarotistas, ha disminuido a medida que la práctica se ha afianzado en la cultura en línea, especialmente con el uso de aplicaciones o sitios web destinados a ello.

En los últimos dos años se ha visto un increíble replanteamiento de las prácticas de la Nueva Era, muy orientadas hacia un cociente Millennial y del Gen Z pero que también incluye a la llamada Generación X, algo que expone y predice las tendencias culturales actuales.

Consulta el mejor tarot VISA económico

Como una de las alternativas más utilizadas y recomendadas por las nuevas y anteriores generaciones, el tarot por teléfono sigue vigente. Contacta a las videntes expertas y disfruta de lo que las cartas pueden ofrecerte.

Santiago

Vidente y tarotista, además de especialista en diversas artes adivinatorias. Si te sientes esclava de las malas decisiones que has tomado en el pasado, es el momento de liberarte. Llama a Santiago o a su equipo de videntes.

Precio Máx. €/Min 1,21 Red Fija Y 1,57 Red Móvil. IVA Incluido. Ofrecido por Sinceridad, SL Ap. Correos 3, 24080, León, +18 años

Luna Lesmes

Estás a tan solo una llamada de una de las mejores videntes de España. Llama si quieres una tirada rápida de tarot que responda tus preguntas sin rodeos y te deje más tranquila. En su web tienes a tu disposición pasarelas de pago por tarjeta, PayPal y Bizum. Además si es la primera vez que llamas suele tener ofertas de bienvenida.

Tarot Premium: 806 512 400

Precio 1,21 €/m red fija y 1,57 €/m red móvil, Andraneu, S.L. Apdo. correos 77, 46520 – Valencia. imp. Incl. +18 años.

Sitio web: www.lineaesoterica.com

Fátima Herrera

Vidente y médium con más de 20 años de experiencia ayudando a otras personas. A través de su don transmite paz y confianza, consiguiendo así liberarte de tu intranquilidad. Realiza tu consulta con Fátima, o con algún integrante de su equipo de tarotistas expertos, y descubrirás que el tarot telefónico puede ser barato y de calidad. Accede a tu tirada a través del pago por tarjeta, PayPal o Bizum.

1,21 euros Red Fija. 1,57 Red Móvil. IVA incluido. Ofrecido por Simfonía Telecomunicaciones S.L. Apdo. 32023-28080 Madrid. Solo para mayores de 18 años.

Sitio web: www.tarotcanal.com

Amanda Gómez

Dotada con videncia natural, actualmente es una de las mejores videntes del amor. Puedes contactar directamente con ella, o con una de las cartománticas expertas que forman parte de su equipo de trabajo.

1,21 eur. y 1,57 eur. impuestos incl.. LUDICO BUSINESS AND ENTERTAINMENT, SL C/O’Donnell, 16 2º dcha 28009 Madrid

El tarot por teléfono como uno de los servicios más llamativos

En los últimos años, el tráfico para los sitios web de magia, tarot por teléfono y videncia ha crecido exponencialmente. De una forma fantástica, las videntes y cartománticas se adaptan a la perfección a la era de Internet, y esto es porque no solo es más fácil para sus usuarios encontrar estos servicios, también es posible saber cuán profesionales son.

Existen miles de foros y páginas dedicadas a explorar estas dinámicas, incluso youtubers que hablan abiertamente de sus experiencias con una clarividente y cuentan con lujos de detalles qué puedes esperar de una consulta como esta. Y a diferencia de otras épocas, el tabú o el rechazo de admitir que has consultado con una tarotista ha desaparecido. De hecho, para muchas personas resulta ser una forma interesante de conocerse a sí mismos.

La nueva espiritualidad vista como norma social

Los servicios de tarot disfrutan actualmente de una amplia aceptación cultural que no se había visto desde los años setenta. El cambio comenzó con la llegada de la computadora personal y se aceleró con el uso constante del Internet, hasta haber alcanzado a millones de adeptos a través de las redes sociales.

Según una encuesta del Pew Research Center de 2017, casi el 30% de los estadounidenses creen en el tarot, la videncia y la magia. Sin embargo, se considera que para 2021 la cantidad de personas que realizan limpiezas espirituales a sus casas o lugares de trabajo, consultan su carta astral a través del Tarot VISA barato o leen sobre el signo de su pareja romántica es mucho mayor.

Es tanto así que en USA se han unido disciplinas como el yoga, el mindfulness, el Reiki, la aromaterapia (entre otras terapias alternativas) con la magia wiccana, el tarot y la videncia pura, así que es común ver a jóvenes y no tan jóvenes, organizar fiestas de luna llena, programar los nacimientos de sus hijos según su signo solar o mantener altares con piedras mágicas en casa.

Tarot VISA barato, astrología y ciencia: el amplio pensamiento de las nuevas generaciones

Analizando con mayor profundidad la forma cómo el tarot ha irrumpido en nuestro léxico, nos damos cuenta que muchos de los términos usados para explicar nuestra conexión con el universo provienen del psicoanálisis, una de las prácticas terapéuticas con mayor aceptación a nivel mundial.

En años anteriores, es posible que hayas escuchado hablar de “el ello”, el “yo”, el ego o el “superyó” en una fiesta, así como explicaciones muy ecuánimes sobre cómo nuestro inconsciente puede dirigir nuestro destino. Ahora es común también escuchar a alguien explicar estos términos, uniéndose de manera magistral y convincente con las vibraciones altas y bajas y los signos ascendentes.

Y no se trata tan solo de que lo escuches o veas memes al respecto, llama muchísimo la atención quienes lo dicen: personas con estudios académicos que no son negacionistas del cambio climático, que creen en el feminismo y la igualdad de derechos y que no ven ninguna contradicción entre creer en la mediumnidad y el tarot y creer en la ciencia. Este cambio está siendo impulsado justamente por una nueva generación de profesionales de pensamiento crítico y consciente.

¿Por qué es tan popular el tarot económico y la videncia?

La popularidad del tarot Visa barato se explica como resultado del declive de la religión organizada y el aumento de la precariedad económica. Además, su productivo crecimiento da cuenta de un giro más amplio que están dando todas las prácticas de la Nueva Era, al mismo tiempo.

Asimismo, a estas razones se une el tema del pánico político. En tiempos de crisis, la humanidad suele buscar algo poderoso en lo que creer, pero las personas de hoy en día no se conforman con una ideología que no muestra resultados eficientes y que los hace sentir solos o atemorizados. Por eso el tarot, en su carácter empoderante y de respuestas claras, encuentra cada vez más seguidores.

No solo una mayor cantidad de personas están consultando con videntes expertos, son también muchos los nuevos practicantes que compran un mazo de tarot y empiezan a hacer sus propias interpretaciones que les ayudan a ampliar su visión del mundo.

¿Cómo han influido los clarividentes y los tarotistas en la política?

Desde siempre los videntes y tarotistas han tenido una participación interesante en el mundo de la política. Por ejemplo, Theodore Roosevelt mantuvo su carta natal en una mesa en su salón porque solía ser un “documento” que usaba como guía, así como Charles de Gaulle y François Mitterrand, quienes buscaron respuestas innumerables veces en un consejo de astrólogos.

Ronald Reagan, por su parte, consultó a un vidente antes de prácticamente todos los movimientos y decisiones importantes, incluido el momento del anuncio de su reelección, las acciones militares en Granada y Libia y las negociaciones de desarme con Mikhail Gorbachev, y esto es algo que ha resaltado por años en la cultura popular.

Y es que el uso del tarot y la videncia en la política no es algo nuevo en el panorama

Catalina de Médici siempre estuvo rodeada de magos, astrólogos y videntes. Ella creía y respetaba la opinión de estos profesionales, de hecho, sus favoritos eran los médiums capaces de interpretar sus sueños. Pero no todas las referencias son tan antiguas, la representante Alexandria Ocasio-Cortez quebró el Internet cuando un miembro de su personal confirmó su hora de nacimiento para que fuera usada por los seguidores del tarot VISA económico para leer su carta astral.

De hecho, en varias versiones de las barajas que se pueden encontrar por Internet, ha aparecido Alexandria Ocasio-Cortez como la emperatriz, un diseño con el que muchas personas se han sentido correspondidos ya que la identifican con este arquetipo, algo con lo que esta reconocida figura pública se ha mostrado a gusto.

Los servicios de videntes como fuente de consulta popular

Muchas personas consideran que los cartománticos tienen en sus manos el poder no solo de explicar la situación política actual y ayudar a muchos a entender su papel en el mundo que vivimos, sino también de cambiar esta situación. Para la mayoría de los adeptos del movimiento New Age, el tarot es una herramienta magnífica para la justicia social y la acción radical.

Quienes creen en los arcanos y en la energía del universo, suelen ser personas muy sensibles que miran el panorama completo, entienden el sufrimiento humano y consideran que existe un camino para que podamos vivir en una era más armoniosa. Ahora mismo muchos grupos se organizan en espacios de lecturas astrales para entender lo que significa una luna nueva en Escorpio para el movimiento #MeToo, o cuál es la importancia de la posición de Saturno para el futuro del medioambiente. Y estas no son prácticas aisladas, sino dinámicas que cada vez toman mayor fuerza.

Cómo el tarot se ha convertido en una necesidad espiritual

Muchos profesionales de la videncia y el tarot por teléfono se han unido a la venta de talleres descargables o están haciendo podcasts sobre temas de espiritualidad en plataformas como Spotify. Algunos otros en cambio, han entrado en el mundo editorial con la autopublicación de libros que se convierten en bestsellers casi de forma inmediata y, otros tantos, son oradores en conferencias sobre astrología y tarot.

Incluso ciertos videntes cercanos a comunidades vulnerables se han animado a hablar no solo sobre el poder que radica en el interior de las personas, sino también sobre raza, clase, clima, sexualidad y género. Lo más atractivo del tarot es que al igual que las religiones conocidas se centra en brindar paz, armonía y confort a sus seguidores, pero contrario a ellas, no enseña dogmas, no discrimina a nadie, ni exige exclusividad, simplemente se presenta como una herramienta poderosa que invita a ampliar tus conocimientos.

Pero no es solo una necesidad espiritual, también es una necesidad de mercado

En este sentido, el mercado de las aplicaciones de astrología, videncia, tarot por teléfono y magia ha cambiado drásticamente en los últimos años. En 2014, quienes recaudaban dinero en plataformas crowdfunding para aplicaciones de tarot, recibían de los posibles inversores burlas o comentarios despectivos.

Descubre un tarot VISA económico adaptado a tus necesidades

Sin embargo, en la actualidad, los nuevos inversores se encuentran más interesados por toda la cultura New Age, sobre todo desde que IBIS World publicó un informe sobre cómo los estadounidenses gastan 2.2 millones de dólares al año en "servicios místicos" donde resaltan las lecturas psíquicas, cartomancia y quiromancia, reconocidos servicios que están canalizando mayor cantidad de dinero a los inversores.

No obstante, no solo los inversionistas están aprovechando la increíble ola new age, también los desarrolladores están concibiendo prototipos cada vez más completos para satisfacer las exigencias del mercado, y entienden que, esta temática no solo es muy atractiva, también hay mucha competencia en ella.

Miles de opciones para servicios espirituales

Desde su lanzamiento en 2017, Co-Star, una de las aplicaciones de astrología más famosas del mundo se ha descargado seis millones de veces, donde el 80% de sus usuarios son mujeres y su edad promedio es de veinticuatro años. Pero no es la única en su estilo: ThePattern es una aplicación cuyos análisis psicológicos y de compatibilidad resultan ser espeluznantemente precisos para sus usuarios y se generan mediante lecturas de la carta astral.

Por ejemplo, el famoso actor Channing Tatum tuvo un gracioso “colapso” en las redes sociales después que ThePattern le diera un buen susto con su increíble exactitud. Jennifer Aniston, Demi Moore y Nicole Kidman también reconocen de forma abierta que han consultado con videntes y tarotistas desde hace años, se consideran mujeres fuertes y espirituales que requieren de una guía certera para interpretar las señales del universo.

De este modo podemos ver cómo los servicios de clarividentes y lectura de cartas, se han hecho un espacio en la cultura popular donde incluso las celebridades han sido atraídas por estas nuevas costumbres de consumo, por lo que una aplicación puede ser el medio para recibir respuestas o podría ser una médium de confianza.

¿Cuál es el futuro del Tarot VISA económico por teléfono?

Se espera que, para los próximos años, tanto los portales de magia, tarot por teléfono y videncia, como las aplicaciones de horóscopo y compatibilidad, o los softwares capaces de realizar lecturas de cartas astrales se mantengan como parte de la rutina diaria de muchas personas.

Tanto hombres como mujeres de diversas edades, se sienten más seguros sobre sus decisiones o posturas cuando consultan con una tarotista o un coach espiritual. En nuestra época, las personas han entendido que la espiritualidad es un aspecto importante de nuestra vida y, a diferencia de otros tiempos, no conciben una separación irreconciliable entre la ciencia y la magia.

Se puede decir que estamos viviendo uno de los períodos más eclécticos de nuestra historia, donde disciplinas y prácticas que se consideraban incompatibles se han unido reforzando nuestro conocimiento sobre la vida y nuestro lugar en el universo.