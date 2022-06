Una pregunta recurrente cuando uno pasa por las zonas por las que está creciendo Córdoba, cuando ve una grúa, otra y al fondo otra más, es: “¿Pero tanta gente hay en Córdoba?”. Pues sí, y demostrado está que las promociones de obra nueva en Córdoba se están vendiendo en su práctica totalidad e incluso muchas sobre plano ya ponen el cartel de “Promoción Completa. 100% vendido”.

Pero en esta tendencia de construcción también tiene parte de culpa la demanda de los cordobeses por tener una vivienda que tenga piscina y amplias terrazas. La pandemia que aún colea en nuestra ciudad, ha hecho entender la “importancia o necesidad”, siempre los bolsillos lo permitan, de disponer un espacio de esparcimiento al aire libre.

En una consulta a las distintas promotoras se saca una conclusión bastante curiosa. Hay muchas familias o personas que se mudan solas que prefieren renunciar a un buen número de metros cuadrados útiles si pueden disponer de más metros de terraza, patio o zonas comunes con piscina y demás zonas verdes.

De todas formas, la tendencia de los nuevos residenciales es ofrecer viviendas para cubrir todas las necesidades en cuanto a número de habitaciones. De una a cuatro es lo más habitual, pero también se están construyendo nuevos bloques de hasta con cinco habitaciones.

Promovido por esta tendencia de poder disfrutar de la vivienda en espacios abiertos, también las plantas bajas con patio privado y los áticos, son los inmuebles con mayor salida.

No hace muchos años, no eran pocos los que pensaban aquello de… “yo un bajo no lo quiero”. Ahora como llegas a una promoción que ya llevan algunos meses de proceso de venta, las chinchetas siempre están en esos bajos. Los patios privados, aunque también dan trabajo, dan un plus que, después de haber pasado un confinamiento, “no tiene precio”. Aunque su precio es también más elevado, los áticos están teniendo una salida brutal por este mismo motivo.

Desde Diario CÓRDOBA os acercamos estas promociones de los residenciales de referencia de nuestra ciudad. Seis construcciones que os presentamos con detalle y que están esperando a ser compradas en su totalidad. Inmuebles de calidades excelentes, todas con piscinas, amplias terrazas, buenas ubicaciones y zonas ajardinadas. Si estás pensando comprar un piso de obra nueva en Córdoba consulta estas promociones:

