Rafa Lozano Jr. y su nuevo reto tras el oro en Taranto: ahora, a por el Campeonato de Europa

Rafa Lozano ya tiene nuevo reto apenas unas semanas después de volver a tocar el oro. El boxeador cordobés forma parte de la convocatoria de la selección española que desde este martes afronta el Campeonato de Europa Élite, una cita que se celebrará en Sofía (Bulgaria) hasta el 26 de septiembre y que volverá a situar al púgil califal ante buena parte de las grandes potencias continentales de la disciplina.

El nuevo compromiso llega después de un verano especialmente productivo para Lozano, que hace apenas unas fechas se proclamó campeón de los Juegos del Mediterráneo celebrados en Italia. A finales de agosto, en Taranto, consiguió además un hito familiar al conquistar el primer oro de la familia Lozano en esta competición, después de imponerse por 3-2 al francés Christopher Hippocrate en la final.

Ahora, el cordobés volverá a asumir el papel de referencia del combinado nacional en la categoría de -55 kilos, dentro de una competición que reúne a los principales exponentes europeos del boxeo amateur.

Con la mirada puesta en Los Ángeles

La cita de Sofía adquiere además una relevancia especial por el momento del ciclo olímpico. Las grandes potencias occidentales de la disciplina ya comienzan a definir sus respectivos equipos de cara al próximo año, cuando arrancarán las primeras competiciones clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En ese contexto, el Europeo supone una nueva prueba para Lozano, que llega con el aval del reciente título mediterráneo y con la oportunidad de medirse de nuevo con los principales nombres del continente.

Al frente del combinado español estará precisamente su padre, Rafa Lozano, seleccionador nacional y figura estrechamente vinculada a la trayectoria deportiva del púgil cordobés.

Rafa Lozano Jr., a la derecha, junto a su padre y seleccionador, Rafa Lozano Sr., con la medalla de oro conquistada en los Juegos del Mediterráneo. / córdoba

El calendario en Sofía

La expedición española tiene previsto llegar este martes a Bulgaria, donde se instalará antes de que el miércoles 16 se celebre la reunión técnica y el sorteo de los cuadros. Será entonces cuando los participantes conozcan su recorrido concreto en el campeonato.

Los primeros combates están programados para el 17 de septiembre, mientras que las finales se disputarán, según el programa inicial, durante las sesiones nocturnas de los días 24 y 25 de septiembre.

Entre medias, un nuevo camino competitivo para Rafa Lozano, que apenas ha tenido tiempo para disfrutar de su reciente éxito en Taranto antes de volver a ponerse los guantes. El objetivo, eso sí, vuelve a ser el mismo: seguir creciendo entre la élite continental y afrontar otro paso dentro de un ciclo que ya empieza a mirar hacia Los Ángeles 2028.