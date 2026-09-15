Fernando Bello, del Coto Córdoba, entra en acción en el Mundial 3x3 sub-23 con España

Llega la hora de Fernando Bello. El jugador del Cajasol Coto Córdoba afronta esta madrugada el inicio de su participación en la Copa del Mundo 3x3 sub-23, que se celebra en Wuhan (China), después de que la competición ya haya echado a andar este martes con el estreno del combinado femenino español.

El alero de Santiago de Compostela es uno de los cuatro integrantes de la selección española masculina, que pondrá en marcha su recorrido mundialista con una doble cita de altura. El primer compromiso llegará a las 5.15 horas ante Egipto, mientras que apenas dos horas y media después, a las 7.45, llegará el segundo duelo frente a Filipinas.

No será, por tanto, un estreno progresivo para Bello y sus compañeros. España abrirá su participación con dos partidos consecutivos que servirán para medir desde el primer momento sus opciones de avanzar a los cuartos de final, ronda para la que únicamente obtendrán billete los dos primeros clasificados del Grupo B.

Un grupo exigente para España

El combinado nacional parte como tercer cabeza de serie en un grupo en el que también figuran Letonia y Nueva Zelanda, además de Egipto y Filipinas. Con los primeros se completará el calendario, concretamente el próximo viernes, cuando el combinado español se mida a Nueva Zelanda a las 4.50 horas y a Letonia a las 9.50.

Si consigue superar la primera fase, el jugador blanquiverde se cruzará en cuartos de final con uno de los dos clasificados del Grupo D, donde aparecen China, Lituania, Estados Unidos, Argentina y Corea.

En ese camino estará Fernando Bello, que vuelve a representar al baloncesto cordobés en una gran cita internacional después de haber formado parte del equipo que consiguió la clasificación para el Mundial a través de la Nations League. Junto a él estarán Hugo Arbosa, Jordi Boix y Juan García Abril, estos dos últimos también campeones de los Juegos Mediterráneos de Taranto.

El Mundial ya ha comenzado para España

Aunque el estreno de Bello tendrá que esperar hasta la madrugada de este miércoles, España ya ha dado el pistoletazo de salida al Mundial en su sección femenina.

El combinado sub-23 femenino disputó este martes sus dos primeros encuentros en Wuhan y saldó ambos con victoria. Primero superó con claridad a Tonga por 21-5 y posteriormente tuvo que emplearse a fondo para imponerse a Letonia por 16-15.

La selección femenina, encuadrada en el Grupo C junto a Letonia, Uganda, Tonga y Madagascar, regresará a la pista el jueves con sus dos últimos encuentros de la fase inicial. Se medirá a Uganda a las 4.50 horas y a Madagascar a las 7.45.