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Baloncesto

La Copa Diputación de Baloncesto 2026 reúne a los principales clubes de Córdoba y la provincia

El torneo contará con competición masculina y femenina y servirá a los equipos cordobeses como preparación antes del inicio de las Ligas oficiales

La presentación oficial de la Copa Diputación de Córdoba de 2026, así como el cartel de la edición.

La presentación oficial de la Copa Diputación de Córdoba de 2026, así como el cartel de la edición. / CÓRDOBA

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Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El baloncesto cordobés vuelve a tomar las canchas de la provincia con una de las citas más esperadas antes del comienzo de la temporada oficial. La Copa Diputación de Baloncesto 2026 reunirá durante las próximas semanas a clubes de Córdoba capital y distintos municipios en las categorías Senior Masculina y Femenina.

La Diputación de Córdoba ha presentado una nueva edición de una competición que busca medir el nivel de los conjuntos cordobeses antes del comienzo de las Ligas regulares y, al mismo tiempo, llevar el baloncesto a diferentes puntos de la provincia.

El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, ha destacado que «durante las próximas semanas la provincia se convertirá en el epicentro de este deporte con un torneo que mide las fuerzas del baloncesto local y dinamiza la actividad deportiva en las canchas de la provincia».

Equipos y categorías participantes

En la categoría Senior Masculina, la edición de 2026 contará con la participación de equipos procedentes de distintos puntos de la geografía cordobesa, entre ellos Cajasol Coto Córdoba, Climanavas Agrometal Dehesas Reunidas, de Peñarroya-Pueblonuevo; UCAL, de Lucena; Ciudad Alfarera, de La Rambla; CDP Cabra y CB Puente Genil Codimar Basket.

Precisamente, la delegada de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) en Córdoba, Inmaculada Coba, ha subrayado la importancia deportiva y logística de esta cita, que «sirve como el escenario perfecto de preparación técnica previo a las ligas regulares».

Por su parte, en la categoría Senior Femenina, la Copa Diputación tendrá como protagonistas al CD Cordobabasket y al Cajasol Córdoba, que disputarán directamente la final. El encuentro está previsto para el 22 de septiembre en el IDM Fidiana, en Córdoba capital. El partido enfrentará a dos conjuntos que afrontan la temporada con un objetivo ambicioso: conseguir el ascenso de categoría.

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Los calendarios, sedes y resultados de los diferentes cruces podrán consultarse y seguirse a través de los canales oficiales y de la página web de la Federación Andaluza de Baloncesto.

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