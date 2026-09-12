Victoria del Cajasol Ángel Ximénez con sabor a revancha en su estreno en la cancha del Proin Sevilla

El Cajasol Ángel Ximénez arrancó la Liga Asobal firmando una trabajada y valiosa victoria en terreno visitante al imponerse por 30-31 en un vibrante derbi andaluz disputado en Sevilla. El conjunto pontanés supo rehacerse con jerarquía tras el tropiezo encajado apenas siete días antes en la final de la Copa de Andalucía ante el mismo rival, saltando al 40x20 con una versión mucho más sólida, intensa y efectiva.

En un ambiente festivo local

Desde el pitido inicial, los hombres dirigidos por Toni Malla demostraron tener la lección perfectamente aprendida. Conscientes de la exigencia del choque y del ambiente festivo del cuadro local por su debut en la máxima categoría, la escuadra de Puente Genil ajustó sus engranajes defensivos y dotó de mayor dinamismo a la circulación de balón. Esa concentración extrema se tradujo de inmediato en el marcador, permitiendo al Ángel Ximénez tomar la delantera y llevar el ritmo del encuentro durante gran parte del choque.

El Cajasol Ángel Ximénez decantó la balanza a su favor en un igualadísimo estreno liguero. / Alberto Montaño

La solidez del bloque pontanés obligó al conjunto sevillano a remar contracorriente en todo momento. Aunque el equipo local intentó apretar el marcador aprovechando impulsos puntuales e incluso llegó a ponerse por delante en fases concretas de la segunda mitad, el Ángel Ximénez no perdió la calma ni el orden táctico. La veteranía que otorgan catorce temporadas consecutivas en la elite del balonmano español fue decisiva para gestionar con aplomo los tramos más comprometidos del duelo.

El tramo final del partido estuvo cargado de emoción e incertidumbre. Con el marcador apretado hasta el 30-31 final, el Cajasol Ángel Ximénez tiró de oficio para apretar las tuercas en defensa durante la última posesión del equipo hispalense, abortando la opción de empate local y amarrando así los dos primeros puntos de la competición liguera.

Con este triunfo a domicilio, el Cajasol Ángel Ximénez estrena su casillero de victorias y carga las pilas de moral de cara a su próximo compromiso en Puente Genil, donde afrontará un exigente reto al recibir al poderoso Barça en la segunda jornada del campeonato.