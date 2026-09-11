Derbi andaluz para hacer historia: Cajasol Proin Sevilla debuta en la Liga Asobal frente al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil

La capital hispalense se viste de gala para vivir una cita histórica en el balonmano nacional. Este sábado, a partir de las 19:00 horas, el Pabellón de Amate abrirá sus puertas para albergar el arranque de la Liga Asobal entre el recién ascendido Cajasol Proin Sevilla y el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. Un duelo autonómico de pronóstico completamente abierto donde la emoción está asegurada y las fuerzas se presentan más equilibradas de lo que la lógica teórica pudiera dictar. La contienda contará, además, con un arbitraje inédito en la máxima categoría, a cargo de la pareja de colegiados debutantes formada por Pablo San Emeterio y Javier Ariño.

Sin favoritismos

A simple vista, el cartel de favorito podría recaer de forma natural sobre la escuadra de Puente Genil, avalada por su impecable trayectoria de catorce temporadas consecutivas asentada en la élite del balonmano español. Sin embargo, la realidad de la pista dibuja un escenario bien distinto. A pesar de su condición de novato en Asobal, el conjunto sevillano irrumpe en la categoría con un músculo financiero superior y una plantilla confeccionada a golpe de talonario para no pasar apuros.

Un momento de la final de la Copa de Andalucía, en El Pandero, disputada entre Cajasol Proin Sevilla y Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. / José Saldaña

El vestuario hispalense ha incorporado nombres de primer nivel con un bagaje envidiable, entre los que destacan piezas del calibre de Leo Tercariol, Chema Rodríguez, Tito Díaz, Tiomentsev, Rodrigo Salinas o Uríos. A los mandos del barco se sitúa Antonio García, un técnico que lo ganó absolutamente todo en su etapa como jugador y que ahora busca trasladar esa mentalidad ganadora al banquillo de Amate. A este bloque de estrellas internacionales se le suma la solidez de una segunda línea ya consolidada con nombres como Deco, Martínez, Alfonso Rodríguez o Paul López, una fórmula cuyo éxito no es una incógnita: el equipo viene de certificar su enorme potencial tras proclamarse campeón de la Copa de Andalucía ante este mismo rival.

En el bando visitante, el técnico Toni Malla llega tras tomar buena nota de las deficiencias mostradas por su equipo hace una semana en Palma del Río. Con la lección aprendida, el estratega pontanés confía en ajustar los engranajes para arrancar la competición doméstica con un triunfo de peso, aunque en el vestuario prima la cautela ante la extrema exigencia del compromiso. Malla dispondrá de todo su arsenal deportivo para la causa, incluyendo a referentes de la talla de los Dani Serrano, Simonet, David Estepa, Quim Rocas, Bernabéu o Mario Dorado. Para asaltar Amate, las claves del Cajasol Ángel Ximénez pasarán por asegurar un rendimiento notable bajo palos, exhibir un bloque defensivo férreo y erradicar las pérdidas de balón no forzadas.El encuentro se disputará ante una grada enfervorizada. Se prevé que el Pabellón de Amate cuelgue el cartel de «no hay billetes» para presenciar el primer choque de Sevilla en la máxima categoría del balonmano español, arropado además por una nutrida marea pontanesa que rozará el centenar de aficionados desplazados. El duelo podrá seguirse en directo por televisión a través de las pantallas de Asobal TV, Eurosport 2 y HBO Max.