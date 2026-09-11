El Coto Córdoba alcanza el millar de abonados para su temporada de debut en la Primera FEB

El Cajasol Coto Córdoba Club de Baloncesto informó este viernes de "un nuevo hito dentro de su campaña de abonados", porque la entidad blanquiverde superó el millar de socios para la temporada 2026-27, "la primera vez en la historia del club que esto se consigue".

Agradecimiento

A través de un comunicado, el club blanquiverde quiso "reflejar su máximo agradecimiento a la sociedad cordobesa, que ha hecho posible algo que hasta hace unos años parecía impensable".vAsí, el club pone su énfasis en el respaldo de su afición y el crecimiento de una comunidad "que comparte la pasión por el baloncesto y por el proyecto baloncestístico" cordobés.

La presentación de las nuevas equipaciones del Coto Córdoba para esta temporada, en el Puente Romano. / COTO CCB

La campaña de abonados mantiene como mensaje “Todas las canchas caben en Vista Alegre”, un lema que pone el foco en el pabellón como punto de encuentro de la afición y escenario en el que se vivirá la próxima temporada. De igual manera, desde el Cajasol Coto Córdoba se destaca el papel de todos los patrocinadores y entidades colaboradoras, tanto privadas como públicas.

Con el objetivo ya alcanzado de los 1.000 abonados, el Cajasol Coto Córdoba afronta la temporada 2026-27 con el apoyo de una afición que "vuelve a demostrar su compromiso con el equipo" aún a sabiendas de que el cifra de socios podría incrementarse en las próximas fechas.