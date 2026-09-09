Baloncesto
El Coto Córdoba debe emplearse a fondo para imponerse en Cáceres
Mike Nuga, con 27 puntos, se erige en el principal argumento de los blanquiverdes ante los extremeños
Javier Ortiz
El Coto Córdoba tuvo que emplearse a fondo para imponerse en el marcador a un motivado Cáceres en su primer ensayo de pretemporada, ya que los locales se tomaron bien en serio la cita.
Tras un primer cuarto marcado por el intercambio de canastas (23-26), el segundo fue especialmente remarcable para el Cáceres, que supo compatibilizar su alegría ofensiva con un poco más de rigor en defensa. Eso le permitió llegar al descanso por delante (42-38).
El Coto resurge en el tercer cuarto
El tercero fue algo peor, pero Kalinicenko sostuvo a los suyos con una actuación que recordó a las anteriores a su grave lesión. Esta vez sí parece estar dejándola definitivamente atrás. Y los últimos diez minutos se afrontaron con esperanzas (67-65).
La necesidad de dar algún descanso a Vázquez obligó a situar al tiempo sobre la pista a James Potier y Kobe Newton, dos sugerentes artilleros, pero no muy dotados para dar orden al juego. El Coto Córdoba aprovechó para volver a mandar con la perenne presencia en la anotación de Mike Nuga, un jugadorazo.
Pero tampoco escoció demasiado la derrota en Cáceres, mientras que el Coto Córdoba no sólo cumplió el guion, sino que además apuntó detalles para la esperanza para la Liga que comienza en un par de semanas.
FICHA TÉCNICA
84 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Albert Lafuente (0), James Potier (13), Erikas Kalinicenko (19), Antonio Burgos (12), José Antonio Maleva (12) -cinco inicial- Kobe Newton (11), Hugo Vázquez (8), Pol Campeny (0), Juan Santos (5), Thierry Sagna (4).
89 - COTO CÓRDOBA: Jalen Cone (12), Mike Nuga (27), Ignacio Rosa (5), Pau Treviño (0), Mladen Armus (7) -cinco inicial- Alejandro Rodríguez (9), Gonzalo Orozco (7), Leslie Nkereuwem (5), Tyler Stephenson-Moore (4), Nuha Sagnia (6), Manuel Trujillo (0), Fernando Bello (7).
MARCADOR POR CUARTOS: 23-26 , 42-38 (descanso), 67-65 y 84-89 (final).
ÁRBITRO: Raúl Aguilera y Adrián Rodríguez.
INCIDENCIAS: 500 espectadores en el Multiusos para presenciar el XXXIIITrofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad-Memorial Lorenzo Díaz ‘Chipi’.
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