El Cajasol Coto Córdoba presenta sus nuevas equipaciones Hummel antes de medirse al Cáceres

El Cajasol Coto Córdoba ya tiene nueva piel para afrontar la temporada. El club cordobés presentó este martes la indumentaria que vestirán sus secciones masculina y femenina, diseñada por la firma deportiva Hummel, antes de desplazarse a Extremadura para disputar un nuevo encuentro de pretemporada frente al Cáceres, este miércoles. Las nuevas prendas han sido mostradas, además, en distintos puntos emblemáticos de la capital cordobesa como parte de la presentación realizada por el equipo.

La equipación incorpora tejido Jacquard, un sistema en el que los patrones forman parte de la propia estructura de la tela en lugar de añadirse mediante un estampado convencional. De acuerdo con la información facilitada por la entidad blanquiverde, esta técnica permite conservar durante más tiempo las texturas y elementos gráficos de las prendas.

Este miércoles se estrenan

La nueva indumentaria del Cajasol Coto Córdoba incluye también zonas con distintas densidades de tejido para favorecer la ventilación durante la práctica deportiva. El objetivo es proporcionar mayor transpirabilidad, ligereza y flexibilidad durante los entrenamientos y los partidos. Otra de las novedades se encuentra en el escudo del club, incorporado mediante una aplicación de silicona 3D estampada. Según explica la nota oficial, esta solución pretende limitar las rozaduras que puedan producirse durante el juego.

Las equipaciones serán utilizadas por los distintos integrantes del plantel durante una temporada en la que el conjunto cordobés continúa preparando su regreso a la competición oficial, con el estreno en Primera FEB entre ceja y ceja.

Antes, eso sí, toca seguir afinando las muñecas. La pretemporada sigue su curso y las nuevas indumentarias blanquiverdes verán la luz este mismo miércoles, en la visita al Cáceres para un nuevo duelo preparatorio de pretemporada. El encuentro, que forma parte del primer Memorial Lorenzo Díaz, tendrá lugar en el Pabellón Ciudad de Cáceres.