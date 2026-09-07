ElPozo Murcia y un título con sello cordobés: Josan González y Bebe, supercampeones de España

Hay títulos que pesan por lo que significan y otros que, además, lo hacen por todo lo que arrastran detrás. El que ElPozo Murcia levantó el pasado domingo en el Palau Blaugrana pertenece a ese segundo escenario. Y es que el conjunto charcutero se proclamó supercampeón de España después de imponerse al Barça por un ajustado 4-5, una victoria de enorme valor colectivo que adquiere, además, una dimensión especial cuando se mira desde Córdoba.

Porque el séptimo entorchado de Supercopa de España de la historia de ElPozo lleva también sello cordobés. En el banquillo estaba el pontanés Josan González. Sobre la pista, un nombre sobradamente conocido por el fútbol sala cordobés: Bebe. Dos protagonistas unidos por una historia que, en realidad, comenzó mucho antes de que el técnico tomara las riendas del primer equipo murciano.

De Antequera al Palau

Porque el triunfo en Barcelona devuelve directamente la mirada a la última vez que ElPozo había conseguido conquistar este trofeo. Hay que retroceder hasta la temporada 2016-2017, cuando los murcianos se impusieron al Inter en Antequera. Aquella misma campaña también levantaron la Copa del Rey en Guadalajara, ante el Magna Gurpea.

Y de aquel equipo, casi una década después, apenas quedan dos piezas en la actual plantilla. Dos, precisamente, con marcado acento de la provincia: Bebe, todavía sobre la pista, y Josan González, ahora en el banquillo. Por entonces, el preparador pontano ejercía como segundo dentro del cuerpo técnico de Duda, mientras que el ala-cierre ya era una de las grandes figuras del fútbol sala internacional.

Ahora, la fotografía es diferente. El exblanquiverde dirige al primer equipo y el cordobés continúa ejerciendo como uno de los referentes de la plantilla, a sus 36 años de edad. El escenario, además, no podía ser más simbólico: el Palau Blaugrana, casa de un rival que durante años había ejercido como auténtica piedra en el camino para el conjunto murciano, con el que ya había perdido otras 15 finales.

El nuevo trofeo, por otra parte, eleva a siete las Supercopas de España conquistadas por ElPozo Murcia. Una colección que presenta, además, una distribución singular en cuanto a sus rivales... Tres de esas siete llegaron frente al Inter. Otras dos tuvieron como adversario al Lobelle de Santiago. Una se conquistó ante Pinturas Lepanto. Y la última, la más reciente y posiblemente la de mayor trascendencia por el contexto en el que se produjo, ante el Barça en el Palau Blaugrana.

El legado de Josan

La dimensión personal del título adquiere todavía más peso cuando se repasa el camino recorrido por Josan González hasta ese banquillo.

El técnico de Puente Genil dejó atrás su etapa en Vista Alegre tras cuatro temporadas y media en la entidad califal y emprendió una exótica aventura en el fútbol de Tailandia. Después decidió regresar a territorio murciano, donde ya había desarrollado parte de su formación como entrenador en la cantera de ElPozo, para asumir las riendas del primer equipo en febrero de 2025.

Su primera campaña como máximo responsable del conjunto charcutero dejó ya un resultado notable. El combinado murciano terminó segundo en la fase regular y alcanzó posteriormente la condición de subcampeón en el playoff por el título, cediendo el trono nacional precisamente ante el Barça.

Ahora, en la antesala de la temporada 2026-2027 y afrontando su segunda campaña como primer entrenador del conjunto murciano, Josan ya tiene un título de enorme calado entre las manos. Probablemente, el trofeo más importante hasta ahora de su carrera.

Josan González, durante un partido de su etapa al frente del Córdoba Futsal, en Vista Alegre. / CHENCHO MARTÍNEZ

Bebe, otro pedazo de historia

Y al lado, compartiendo celebración, Bebe. El cierre cordobés suma otra gesta a una trayectoria que le ha convertido en uno de los futbolistas más laureados de la historia del fútbol sala español.

Internacional con España, el cordobés ya cuenta en su palmarés con una Eurocopa, una Liga de Campeones, tres Ligas, siete Supercopas de España, tres Copas del Rey y cuatro Copas Presidente FFRM.

La séptima Supercopa de ElPozo es, por tanto, también la séptima para él. Y la particularidad no está solo en la cifra, sino en el viaje que ha acompañado a ambas figuras cordobesas: desde aquella primera conquista en 2016-2017, pasando por años de finales y oportunidades perdidas, hasta volver a levantar el trofeo en un Palau Blaugrana que, esta vez, terminó vestido de rojo.