El Ángel Ximénez renueva su acuerdo con Cajasol y ya pone la mirada en el inicio de Liga

El Ángel Ximénez Puente Genil afronta una nueva temporada con el respaldo de la Fundación Cajasol, después de renovar por segundo año consecutivo su acuerdo de colaboración. La presentación del convenio tuvo lugar este lunes en la sede de la Fundación, en Ronda de los Tejares, con la presencia de la plantilla, el cuerpo técnico y representantes institucionales.

La renovación llega pocos días antes del estreno oficial del conjunto pontano, previsto para el próximo sábado en Sevilla ante el recién ascendido Cajasol Sevilla BM Proin, que tan solo unas fechas ya se llevó la Copa de Andalucía ante los de Toni Malla.

Durante el acto, el presidente del club, Mariano Jiménez, destacó la continuidad del acuerdo como una muestra de respaldo al proyecto de la entidad y señaló que este apoyo permite mantener las aspiraciones de crecimiento del club.

Entre los objetivos planteados para el futuro figura la posibilidad de que el equipo pueda disputar competición europea. Jiménez también volvió a situar entre las prioridades del club la construcción de un nuevo pabellón que se adapte a las necesidades de un equipo asentado en la máxima categoría. En este sentido, el futuro del actual Alcalde Miguel Salas queda vinculado a la posible puesta en marcha de ese nuevo proyecto. No será, en cualquier caso, a corto plazo.

Catorce temporadas en la élite

Por su parte, el presidente de la propia Fundación Cajasol, Antonio Pulido, destacó la trayectoria del Ángel Ximénez, que inicia su decimocuarta temporada consecutiva en la máxima categoría y se mantiene como uno de los principales representantes del balonmano andaluz.

El acto contó también con la participación del alcalde de Puente Genil, Sergio Pulido, quien puso en valor la continuidad del proyecto durante catorce campañas en la élite pese a las dificultades que implica competir de manera sostenida en la máxima categoría.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, incidió en la importancia del club y reclamó igualmente una infraestructura específica y de calidad para la práctica del balonmano en la provincia.

Distendida conversación entre las autoridades asistentes durante el acto en Fundación Cajasol. / Manuel Murillo

Toni Malla afronta su primera temporada completa

En el apartado deportivo, Toni Malla afronta su primera temporada completa al frente del Ángel Ximénez. El técnico llegó al equipo durante el pasado curso para sustituir a Paco Bustos con la competición ya iniciada y consiguió la permanencia en el tramo final, lograda prácticamente sobra la bocina.

Ahora comenzará el campeonato desde el principio y con una plantilla que ha sufrido una importante transformación durante el verano. Y es que hasta ocho efectivos han abandonado el equipo, entre ellos Gonçalo Ribeiro, Lucas Aizen, Bombom Almeida, Leandro Semedo y Claudio Ramos. Para cubrir esas salidas, el club ha incorporado cinco jugadores: el portero croata Matej Asanin, Quim Rocas, cedido por el Granollers, Nico Bonanno, Paco Andrés y Pablo Soler, que regresa a Puente Genil.

También hay novedades en el cuerpo técnico. Agus Avilés deja su puesto como segundo entrenador, responsabilidad que pasa a asumir José Cuenca, recientemente retirado como jugador después de una larga etapa como capitán del equipo. La capitanía también cambia. Álvaro de Hita será el primer capitán del Ángel Ximénez durante la 2026-2027 en Liga Asobal.

Inminente estreno en Sevilla

Con el acuerdo de colaboración ya renovado y la plantilla configurada, el Ángel Ximénez afronta ahora su primer compromiso oficial de la temporada.

Será el próximo sábado en Sevilla ante el Cajasol Sevilla BM Proin, recién ascendido a la máxima categoría. Un encuentro que enfrentará a dos proyectos con recorridos diferentes: el conjunto pontano afronta su decimocuarta temporada consecutiva en la élite, mientras que el equipo sevillano regresa ahora a la máxima categoría del balonmano nacional. Y con el antecedente del pasado duelo en la copa autonómica como aviso.