De Palma del Río a Córdoba: La Vuelta convierte a la provincia en una fiesta

Córdoba fue la protagonista de la decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2026. Y como de costumbre cuando hay grandes eventos, los cordobeses respondieron con creces a pesar de que las temperaturas durante toda la etapa se mantuvieron por encima de los 40 grados. Una climatología adversa que, sin embargo, no evitó que la provincia se convirtiese en una auténtica fiesta del ciclismo. Pequeños, mayores, expertos, aficionados y no tan aficionados. Miles de personas vibraron junto a los mejores ciclistas del mundo desde Palma del Río hasta la capital cordobesa.

La localidad palmeña fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a una de las etapas más emocionantes de La Vuelta. Más de dos millares de personas se concentraron entre la plaza de Andalucía y la avenida de Córdoba para ver lo mejor posible la salida. Isa González y Carlos Martínez no son grandes aficionados al ciclismo, pero sí son vecinos de Palma del Río y no quisieron perderse nada: "Que haya una iniciativa de deporte así y cuenten con el pueblo es muy importante", agradeció Isa mientras veía la presentación de los deportistas en la plaza del Ayuntamiento.

La salida de La Vuelta a España de Palma del Río, en imágenes / Palma del Río

Van Aert fue el más aclamado, aunque los aplausos y vítores no cesaron por parte de una afición palmeña muy emocionada. Al joven Pablo le firmaron su gorra varios profesionales. A su lado, Marcos celebró junto a su padre que Roglic se había acercado a saludarlo. Todo estaba listo para que la etapa comenzara con una Palma del Río volcada. La alcaldesa, Matilde Esteo, junto al delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, cortaron la cinta para que los protagonistas pudieran echar a rodar.

Entre gritos de ánimo, el pelotón fue dejando atrás Palma del Río. Algunos como Víctor Herrera y Marisol Sanaguano, naturales de Ecuador, volvieron a su casa en Lepe (Huelva) tras transmitirle su apoyo al compatriota Richard Carapaz: "Estamos siguiendo toda la Vuelta y es espectacular, lo de hoy ha sido una emoción muy grande", señaló Víctor. Conforme los ciclistas reducían los 110 kilómetros de etapa, más y más aficionados los acompañaban a los márgenes de carreteras y calles. Una vez superaron Trassierra, en la capital cordobesa aguardaban la llegada con ganas miles y miles de espectadores.

La llegada de La Vuelta a España a Córdoba, en imágenes / A. J. González

Ni una avenida sin aficionados. Daba igual la temperatura. "Aquí estamos para todo, aunque haga mucho calor, siempre cumplimos con este tipo de cosas", destacó mientras esperaba en la meta en la avenida de Vallellano María Jesús Troya, cordobesa de adopción desde hace 30 años. El orgullo de ver a los mejores ciclistas del mundo fue inmenso en una ciudad que vivió con tensión la recta final de la etapa. Al cruzar Van Aert esa línea de meta abarrotada de gente, el grito unánime del público acompañó a la exaltación del belga.

Uno de los que más lo celebró fue Andrés Días y su hijo Marcos, de seis años: "Mi mujer es cordobesa y, aunque vivimos en Alemania, estamos en Córdoba de vacaciones. Somos muy aficionados al ciclismo y fans de Van Aert. Lo vi por primera vez en 2017 cuando competía en cross y tengo una foto con él, por eso la victoria la siento como algo personal", relató muy contento en una avenida de Vallellano que vibró con otra Vuelta a España para la historia.