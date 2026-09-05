El Unicaja levanta su decimonovena Copa de Andalucía de baloncesto en Vista Alegre

El Unicaja conquistó este sábado su decimonovena Copa de Andalucía al imponerse por 86-61 al Insolac Caja 87 en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, en una final que resolvió desde el primer cuarto ante un cuadro sevillano que debutaba en la lucha por el título autonómico.

Un triple de Melwin Pantzar abrió el marcador y dio impulso a un arranque malagueño de 10-2, sostenido en el acierto exterior y en la intensidad de Jonathan Barreiro, y la ventaja alcanzó la decena tras un 2+1 de Tyson Pérez (15-5); otro 2+1, esta vez de Nihad Djedovic, cerró un primer cuarto que dejó ya encarrilado el título (23-11).

El Unicaja siguió estirando la renta gracias a sus transiciones rápidas y al acierto de Brazdeikis y Pantzar (33-15), y dos tiros libres de Amine Noua situaron el +20 (37-17), aunque fue entonces cuando el Caja 87 firmó sus mejores minutos, con dos triples consecutivos y varios tiros libres de Latorre que redujeron la desventaja hasta los once puntos y levantaron a los seguidores sevillanos desplazados a Córdoba (39-28).

La reacción quedó cortada con un 2+1 de Cameron Hunt sobre la bocina (43-28) y el guion se repitió tras el paso por los vestuarios, con la agresividad de Barreiro y Brazdeikis cerca del aro (49-30) y un triple de Simonas Lukosius que devolvió la máxima diferencia (56-35); el Caja 87 respondió con dos triples seguidos de Nacho Arroyo, pero Willy Hernangómez y Djedovic devolvieron la ventaja a la veintena antes del 65-45 con el que se cerró el tercer acto.

Lance del encuentro entre el Unicaja y el Caja 87 en Vista Alegre. / fab

La traca final

El Unicaja elevó la renta a los veintitrés puntos nada más iniciarse el último periodo (72-49) y alcanzó su máxima diferencia poco después (83-58, +25) con Kendrick Perry, autor de dos triples en ese tramo, como principal referencia anotadora camino del 86-61 definitivo, en unos minutos finales en los que ambos entrenadores aprovecharon para seguir dando rodaje a sus plantillas.

Brazdeikis, elegido MVP del torneo con quince puntos, ocho rebotes y dieciocho de valoración, fue el jugador más destacado de una final que sirvió además para el debut de Pantzar, Hernangómez y Noua con el Unicaja, mientras que en el Caja 87 los mejores anotadores fueron Ramón Vilá, con nueve puntos, y Aanen Moody, Archange Izaw y el propio Arroyo, todos con ocho.