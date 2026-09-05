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Deportes de contacto

Córdoba acogerá por primera vez títulos europeos profesionales de kickboxing y K1

El Último Desafío 2026 se celebrará el 10 de octubre en Vista Alegre con cerca de 28 combates y 15 cinturones en juego

Cartel de atletas participantes en El Último Desafío 2026.

Cartel de atletas participantes en El Último Desafío 2026. / EUD

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Córdoba incorporará este otoño una cita inédita en su calendario de deportes de contacto. El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acogerá el próximo 10 de octubre la tercera edición de El Último Desafío, en la que se disputarán por primera vez en la ciudad títulos europeos profesionales homologados de kickboxing y K1.

Según la información facilitada por la organización, el evento contará con cerca de 28 enfrentamientos de K1, kickboxing y muaythai, con deportistas de distintas categorías y niveles competitivos. En total, estarán en juego 15 cinturones correspondientes a competiciones de ámbito europeo, nacional y autonómico.

Dos títulos europeos profesionales

Entre los combates previstos figuran dos títulos profesionales de Europa avalados por WAKO, además de dos campeonatos de España, ocho títulos de Andalucía y tres cinturones World Series. La programación reunirá así distintas modalidades de deportes de contacto en una misma jornada en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, uno de los principales recintos deportivos de la capital cordobesa.

La organización también ha señalado el componente social de esta tercera edición. La gala contará con participación de mujeres deportistas, jóvenes competidores y atletas con discapacidad que practican disciplinas de combate.

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Además, El Último Desafío 2026 colaborará con la Fundación Sonrisa de Lunares. La recaudación obtenida a través de las barras de comida y bebida se destinará a apoyar el trabajo de esta entidad con personas y familias en situación de vulnerabilidad.

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