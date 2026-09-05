El Cajasol Ángel Ximénez se queda a las puertas de alzar la Copa de Andalucía ante el Sevilla

El Cajasol Ángel Ximénez se quedó a las puertas de levantar la trigésimo primera Copa de Andalucía después de caer ante el Cajasol Sevilla Proin por 32-30 (17-13) en una final que mantuvo la incertidumbre hasta los compases finales. El conjunto sevillano, eso sí, logró conservar siempre la iniciativa en el marcador, aunque los pontanenses dispusieron de argumentos para mantenerse dentro de la pelea por el título en Palma del Río.

Un inicio desatado

El encuentro arrancó a toda velocidad, con las defensas prácticamente desaparecidas y un intercambio constante de goles. Tanto fue así que, cuando apenas habían transcurrido cinco minutos, el marcador ya reflejaba un 5-5. Por parte del Ángel Ximénez, David Estepa y Mario Dorado asumieron buena parte de la producción ofensiva en ese primer tramo.

El ritmo anotador comenzó a moderarse conforme las zagas fueron encontrando su sitio. El Sevilla tomó entonces el mando de la final y empezó a abrir una pequeña brecha que, aunque nunca definitiva, sí le permitió afrontar el encuentro desde una posición de ventaja.

Los pontanenses, por su parte, encontraron buenas respuestas en David Estepa, Dani Serrano y Quim Rocas, mientras que el conjunto hispalense ubicaba sus principales argumentos ofensivos en la segunda línea. El Ángel Ximénez, sin embargo, pagó caro el coste de algunas pérdidas de balón en momentos comprometidos, circunstancia que permitió al Cajasol Sevilla Proin escaparse ligeramente en el marcador antes del descanso.

La final llegó al intermedio con 17-13, la máxima diferencia registrada hasta ese momento y cuatro tantos que obligaban al conjunto pontanés a reaccionar tras el paso por vestuarios, en el que volvió a agitarse el tablero.

Lance del encuentro entre el Ángel Ximénez y el Sevilla en El Pandero. / josé saldaña

El Sevilla mantiene el mando

El inicio de la segunda mitad tampoco permitió al Ángel Ximénez encontrar de inmediato el camino hacia la remontada. El cuadro sevillano mantuvo la ventaja construida durante el primer acto y obligó a los pontanenses a remar nuevamente a contracorriente.

Con el título en juego, el conjunto de Puente Genil trató de mantenerse con vida en una final que continuaba abierta por la escasa distancia entre ambos equipos. Sin embargo, el Cajasol Sevilla Proin consiguió administrar su renta hasta alcanzar el tramo definitivo con ventaja, echando así el guante al torneo.

Noticias relacionadas

El Ángel Ximénez no dejó de intentarlo y terminó reduciendo la diferencia hasta situarse a solo dos goles, pero el esfuerzo no fue suficiente para completar la remontada. El 32-30 final otorgó al conjunto sevillano la Copa de Andalucía, dejando al equipo cordobés como subcampeón después de una final competida de principio a fin.