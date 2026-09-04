Cajasol Ángel Ximénez y Cajasol Proin Sevilla se disputan la Copa de Andalucía de balonmano en Palma del Río

El pabellón municipal El Pandero de Palma del Río albergará este sábado, a partir de las doce del mediodía y en directo por Canal Sur, la trigésimo primera edición de la Copa de Andalucía de balonmano. La final enfrentará al Cajasol Proin Sevilla y al Cajasol Ángel Ximénez, dos escuadras que volverán a verse las caras siete días después en la capital hispalense con motivo de la jornada inaugural de la Liga Asobal. El choque supondrá el estreno de los sevillanos en la máxima categoría, en la que los pontanenses afrontan su decimocuarta campaña. La dirección arbitral correrá a cargo de los colegiados cordobeses y hermanos Enrique y Alberto Romero Cruz.

El rey del torneo

El conjunto de Puente Genil encabeza el palmarés histórico de la competición con diez trofeos, el último de ellos conquistado precisamente ante el mismo oponente. El histórico de ganadores lo completan el Antequera y el Pozoblanco con cuatro títulos; Palma del Río, Almería y Los Dólmenes con tres; y Algeciras y el propio equipo sevillano con dos. Se prevé un cruce de máxima igualdad en el que más de cien seguidores pontanenses arroparán a los suyos desde las gradas. El público palmeño contará con el aliciente de ver en pista a sus paisanos Alberto Ruiz y Raúl Morales en la plantilla sevillana, a Raúl Caro en la pontanesa, y a la joven promesa de ascendencia pontana Pablo Sánchez.

Raúl Morales, Alberto Ruiz, Ramón Fuentes y Víctor Montesinos celebran el ascenso a la Asobal del conjunto sevillano. / Palma Deporte

El Cajasol Proin Sevilla llega dirigido por un histórico como Antonio García, quien debuta como técnico en Asobal tras confeccionar un bloque que combina futbolistas experimentados en la categoría con los artífices del ascenso. Su plantilla dispone de una portería con el canario Kilian Ramírez y el internacional brasileño Leo Tercariol, además de las incorporaciones de Pau López y Gerard Román (cedidos por el Granollers) y veteranos de amplio recorrido como Freitas, Tito Díaz, Chema Márquez, Tioumentsev o Rodrigo Salinas, todos con el objetivo de alzar este trofeo por segunda vez.

Por su parte, el Cajasol Ángel Ximénez afronta la cita con la ilusión de sumar su undécimo entorchado tras completar una pretemporada positiva ante rivales de nivel. Su entrenador, Antonio Malla, dispondrá de todos sus efectivos a excepción del lesionado Pablo Soler, en proceso de recuperación. La portería volverá a ser un pilar clave con Asanin y De Hita, mientras que la segunda línea estará integrada por Mario Dorado, Cabello, Bernabéu, Raúl Caro, Tiago y Dani Ramos. En el carril central y la primera línea, el equipo mantiene recursos de calidad garantizada gracias a piezas como Pablo Simonet, Dani Serrano, Quin Rocas, David Estepa, Vieira y Bonano.