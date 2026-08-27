El Córdoba Patrimonio luchará por su tercera Copa de Andalucía con la novedad de Lucas Perin

El Córdoba Patrimonio Futsal afronta este fin de semana la cita más importante de su pretemporada. El conjunto blanquiverde disputará en Torredelcampo (Jaén) la Copa de Andalucía de fútbol sala, una competición que ya ha conquistado en dos ocasiones. El primer obstáculo será el Avanza Jaén, rival de Segunda División, una categoría por debajo de la del cuadro cordobés. La semifinal se disputará este viernes a las 19.00 horas.

Un puesto en la final

En caso de victoria, el Córdoba Patrimonio accederá a la final, prevista para el día 30 a las 19.00 horas. Su rival saldría de la otra semifinal, que enfrentará al Jaén Paraíso Interior FS con el Xerez Futsal. La cita permitirá al equipo de David Fernández aumentar el nivel competitivo de su preparación, después de tres amistosos disputados durante las últimas semanas.

Dos victorias y una derrota en pretemporada

El Córdoba Patrimonio comenzó el verano goleando por 2-10 al Santaella, conjunto de Tercera, en un partido disputado en Montilla. Posteriormente venció por 2-6 al Virgili, de Segunda B, en Cádiz. La primera derrota llegó el pasado fin de semana en la pista del Manzanares, rival de Primera, que se impuso por 2-1. La semifinal ante el Avanza Jaén será, por tanto, el cuarto encuentro de la pretemporada y el primero con un título en juego.

Titi del Rey persigue un balón en un entrenamiento. / A.J. González

Lucas Perin, principal novedad

Uno de los grandes atractivos de la Copa de Andalucía será la presencia de Lucas Perin. El ala brasileño, uno de los fichajes más destacados realizados este verano por el Córdoba Patrimonio, lleva ya una semana en la ciudad después de solventar los problemas administrativos que habían retrasado su llegada.

Perin viajó con el equipo a Manzanares, aunque no llegó a disputar ningún minuto. El jugador afrontó aquel encuentro con apenas un entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. El propio David Fernández adelantó tras el choque frente al Manzanares que el brasileño sí tendría minutos en la Copa de Andalucía.

Dos títulos en el palmarés

El Córdoba Patrimonio tratará además de aumentar su palmarés en una competición que ya ha ganado dos veces. El primer título llegó en 2020, en Baena, cuando los blanquiverdes derrotaron al Jaén Paraíso Interior en la tanda de penaltis. Tres años después, en 2023, el conjunto cordobés volvió a levantar la Copa tras vencer por 4-3 al Mengíbar, que ejercía como anfitrión.Ahora, en Torredelcampo, el Córdoba Patrimonio buscará alcanzar una nueva final y acercarse a su tercer título autonómico.