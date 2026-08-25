Rafa Lozano Jr. ya está en el podio de los Juegos del Mediterráneo y va a por el oro

Rafa Lozano Jr. ya tiene asegurada una medalla en los Juegos del Mediterráneo de Taranto. El púgil cordobés superó este martes por 4-1 a los puntos al italiano Tommaso Sciacca en los cuartos de final de la categoría de -55 kilos, un triunfo que le garantiza su presencia en el podio de la competición disputada en el país transalpino. Y es que el formato del torneo contempla dos medallas de bronce, por lo que el boxeador cordobés ya tiene asegurado el metal.

Pero su objetivo va mucho más allá: Lozano Jr. quiere pelear por el oro y tendrá que superar todavía dos obstáculos para conseguirlo. El siguiente combate, eso sí, elevará la exigencia. En él, se medirá en el marco de las semifinales al argelino Amine Zanaz, que accedió a esta ronda después de imponerse por un ajustado 2-3 al marroquí Issam Bensayar. El duelo se celebrará este miércoles a las 19.30 horas.

El cordobés ya conoce, por tanto, el camino que le queda por delante en Taranto. Una victoria le situaría en la final por el oro, donde se encontraría con el vencedor del otro cruce de semifinales, que enfrentará al serbio Nagapetjan y al francés Hippocrate. Dicha final se disputará, independientemente de los particiantes, el jueves a las 17.45 horas.

Una tradición medallista

La cita italiana tiene además un componente especial para la familia del púgil cordobés. Su padre, Rafael Lozano, ya dejó su huella en los Juegos del Mediterráneo, donde consiguió ser medallista en tres ocasiones a lo largo de las cuatro ediciones que disputó entre 1987 y 1997. Ahora es su hijo quien busca escribir su propio capítulo en Taranto. De momento, ya ha asegurado el podio y mantiene intacta la posibilidad de conquistar el oro.

La competición italiana forma parte, además, de un tramo especialmente importante del calendario del Balín. Una vez concluya su participación en los Juegos del Mediterráneo, el boxeador cordobés pondrá el foco en su siguiente gran objetivo: el Campeonato de Europa.

La cita continental se celebrará en Sofía entre el 15 y el 26 de septiembre, por lo que Taranto supone también una estación relevante dentro de su preparación para el gran campeonato europeo.