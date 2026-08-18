Las nuevas reglas que marcarán la octava temporada del Córdoba Futsal en Primera

El Córdoba Futsal afrontará su octava temporada consecutiva en Primera División con nuevas reglas. La RFEF ha publicado los criterios arbitrales para la 2026-2027, con cambios en protestas, saques de meta, tiempos muertos, lesiones, vídeo, manos, bloqueos y reanudaciones. El objetivo es reducir las interrupciones, aumentar el tiempo efectivo de juego y homogeneizar la aplicación de las reglas.

Las medidas técnicas

La novedad de mayor impacto llegará desde los banquillos. Las tarjetas amarillas o rojas mostradas a suplentes o miembros del cuerpo técnico por protestar pasarán a contar como falta acumulable. La protesta incluye insultos, faltas de respeto, gestos o desobediencia manifiesta. Esa acumulación no supondrá automáticamente un doble penalti, aunque sí elevará el contador. Además, las infracciones sancionadas con penalti dejarán de computar como faltas acumulables.

El portero tampoco tendrá la misma libertad en el saque de meta. A partir de ahora, no podrá enviar directamente el balón más allá de la línea de medio campo sin que antes lo toque otro jugador o bote en su propia mitad. Si lo hace, se señalará tiro libre indirecto desde el punto en el que el balón cruce la divisoria.

Además, cada equipo dispondrá de un único tiempo muerto por partido, utilizable en cualquiera de las dos partes. Tampoco habrá tiempos muertos durante las prórrogas, mientras que el descanso se reducirá a ocho minutos.

En vídeo, los entrenadores podrán pedir revisión en acciones relacionadas con una quinta falta acumulable o posteriores, tanto por una infracción no señalada como por una falta concedida erróneamente. También podrán reclamar una segunda amarilla que haya provocado expulsión.

Las modificaciones a las reglas del juego en el fútbol sala. / rfef

Lesiones, saques, manos y bloqueos

Otra modificación afecta a la atención médica. Los jugadores lesionados que necesiten asistencia, incluidos los porteros, deberán ser atendidos fuera de la pista y no podrán regresar hasta que el juego se reanude. Si el médico o fisioterapeuta desobedece, podrá recibir amarilla y su equipo sumará una falta acumulable. Durante un tiempo muerto, todos los jugadores tendrán la consideración de suplentes.

En saques de banda y esquina habrá un único aviso por equipo y partido para recordar la distancia de cinco metros. Después, cualquier reincidencia por obstaculizar o interceptar será amonestada. En Primera División habrá protocolo de limpieza de pista con dos personas uniformadas bajo supervisión del tercer árbitro. También habrá 11 balones disponibles.

El reglamento fija criterios más concretos en las manos, diferenciando contactos voluntarios, antinaturales y accidentales, con la premisa de que un contacto accidental no constituye infracción. Para determinar una ocasión manifiesta de gol se valorará si la portería está protegida, la relación entre atacantes y defensores, la distancia, la dirección y el control...

También se matizan los bloqueos: podrán ser legales sobre un jugador sin balón, pero quien los haga deberá permanecer quieto si hay contacto y permitir al rival evitarlo. Por último, los equipos podrán usar sistemas electrónicos de comunicación y rendimiento en los banquillos para estadísticas o análisis. Utilizarlos para protestar o mostrar una jugada como disconformidad será sancionado con amarilla.