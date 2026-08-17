El Cajasol Coto Córdoba abre la pretemporada de su salto a Primera FEB

El Cajasol Coto Córdoba de Baloncesto ya está en marcha. El conjunto blanquiverde dio este lunes los primeros pasos de una pretemporada especialmente significativa, la que debe conducirle hacia su estreno en Primera FEB, apenas cuatro años después de su fundación. La actividad comenzó con los reconocimientos médicos en el Hospital San Juan de Dios, antes de trasladar desde este martes el trabajo a Baena, donde permanecerá durante toda la semana para completar su primer stage de preparación.

El nuevo proyecto afronta así su primer reto de entidad con una plantilla profundamente renovada, que presenta ocho incorporaciones respecto al curso anterior. El desplazamiento temporal a territorio jiennense, eso sí, queda encuadrado en las reformas que actualmente se están llevando a cabo en el pabellón de Vista Alegre.

Con «ilusión» para el reto

La ilusión fue uno de los conceptos más repetidos en el inicio de la preparación. El técnico del Cajasol Coto Córdoba, Gonzalo Rodríguez, comparó incluso las sensaciones con las del regreso a las aulas: «Esto, igual que cuando empezabas el colegio de niño. Deseando estar con los compañeros, deseando conocer a la gente nueva y sobre todo con muchísimas ganas, muchísima ilusión de cara a esta temporada».

El entrenador califal también valoró el trabajo realizado durante el mercado para construir el nuevo plantel: «Estoy muy ilusionado porque creo que hemos sido capaces de fichar gente de un perfil que queríamos en todos los sentidos». Una base sobre la que el conjunto cordobés deberá empezar a competir en una categoría que el propio Rodríguez definió como «muy buena, muy atractiva y muy dura».

La prudencia, en cualquier caso, marca el discurso del bloque: «Una cosa son las ilusiones y lo que todo el mundo desea y otras son los objetivos que van a otro nivel. Nosotros no nos marcamos dentro del equipo otro objetivo más que jugar lo mejor que podamos, competir al máximo de nuestro nivel», aseguró.

Los reconocimientos médicos del renovado Coto Córdoba, este lunes. / VÍCTOR CASTRO

El objetivo: «mantener la categoría»

Más concreto fue el presidente del club, Rafael Blanco, a la hora de situar la dimensión del salto. El dirigente puso en valor la velocidad con la que el proyecto ha escalado categorías desde su creación y el significado que supone para el baloncesto cordobés recuperar una presencia en un nivel de este calibre: «Cuando estábamos en Segunda decíamos, en unos años estaremos en Primera… El ascenso ha sido muy rápido, afortunadamente. Para Córdoba, tener un equipo en Primera FEB, cuando hace más de 25 años que el baloncesto cordobés no estaba en un nivel similar, es algo que parecía impensable», manifestó.

Blanco también destacó la confección del equipo y el calendario inmediato que espera al conjunto blanquiverde: «Hemos configurado, yo creo, que una gran plantilla que empieza su andadura el día de hoy con este reconocimiento médico previo al comienzo de la temporada. En prácticamente un par de semanas estamos ya jugando partidos de la Copa de Andalucía y empezando a rodar el equipo».

Y, a diferencia del mensaje más contenido de Rodríguez, el dirigente sí puso nombre al objetivo que perseguirá la entidad durante su primera experiencia en Primera FEB: «es muy claro: mantener la categoría, consolidarnos como un equipo de Primera División tanto a nivel de estructura de club como a nivel deportivo», zanjó.