Tenis de mesa
El Real Club Priego Fundación Kutxabank incorpora al japonés Asuka Machi
El palista nipón, de 33 años y con experiencia internacional, llega procedente de la Superliga japonesa y de la competición polaca
El Real Club Priego Fundación Kutxabank continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Asuka Machi, internacional japonés de 33 años que reforzará al conjunto prieguense en la Superdivisión masculina y en la Champions League.
El palista nipón aterriza en Priego de Córdoba después de una trayectoria con presencia en diferentes competiciones internacionales. Durante la pasada temporada, Machi compitió tanto en la Superliga de Japón como en Polonia, experiencias que ahora preceden a su llegada al club cordobés.
Su incorporación supone una nueva pieza para la plantilla del conjunto cordobés, que volverá a afrontar un calendario con presencia en el máximo nivel nacional y continental. Machi alternará ambas competiciones durante el próximo curso, por lo que también tendrá previsto pasar diferentes periodos de tiempo en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Priego de Córdoba.
Experiencia internacional
Machi llega al club cordobés avalado por su condición de internacional con Japón y por su recorrido competitivo fuera de su país. A sus 33 años, suma experiencia tanto en el ámbito nacional japonés como en el europeo, con recorrido internacional reciente en las Ligas de Japón y Polonia.
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