Carmen Avilés espera su turno en el Europeo de Birmingham

La cordobesa Carmen Avilés tendrá que esperar para hacer su debut en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre de Birmingham, que arrancó este lunes como una de las grandes citas del calendario internacional en un año sin Mundial ni Juegos Olímpicos. La atleta califal no formó parte del primer relevo de la selección española, el 4x400 mixto, que afrontó su estreno continental con una alineación en la que sí tuvieron presencia Paula Sevilla y Blanca Hervás por parte femenina, junto a David García Zurita y Asabu Pinès en el cuarteto masculino. Como resultado, el conjunto español logró un quinto puesto.

La ausencia de Avilés no significa, en cualquier caso, que su participación en el campeonato haya quedado aplazada por mucho tiempo. La cordobesa todavía dispone de dos posibles oportunidades para entrar en escena, ambas dentro del 4x400 femenino y con el objetivo de pelear por una plaza en la lucha por las medallas.

La primera llegará el próximo viernes, cuando están previstas las eliminatorias de la prueba a partir de las 12.35 horas. La segunda, siempre que el equipo español consiga superar el corte y acceder a la final -con grandes posibilidades-, tendría lugar el domingo a las 22.33 horas, en el tramo definitivo de la cita británica.

A la espera de su oportunidad

Avilés parte como la séptima mejor marca entre las ocho atletas incluidas en la convocatoria femenina para la prueba, un escenario que en consecuencia le obliga a esperar su momento dentro de una selección con varias opciones para configurar el cuarteto definitivo. Junto a la cordobesa han sido seleccionadas Blanca Hervás, Paula Sevilla, Sara Gallego, Rocío Arroyo, Ana Prieto, Eva Santidrián y Herminia Parra.

La cordobesa, por tanto, deberá apurar sus opciones para encontrar un hueco en la competición sobre la pista de Birmingham. Su presencia en la convocatoria mantiene abierta la posibilidad de que pueda disputar al menos una de las dos rondas previstas para el 4x400 femenino, en una cita continental en la que España aspira a tener protagonismo.

Ouhaddou, preparada para el domingo

La otra representante cordobesa en Birmingham, Fátima Ouhaddou, sí tiene asegurada su participación. La atleta de Aguilar de la Frontera afrontará el próximo domingo 16 de agosto, a partir de las 8.30 horas, la maratón continental, una de las pruebas de mayor exigencia de todo el programa.

Ouhaddou formará parte del equipo español junto a Ester Navarrete, Carolina Robles y Meritxell Soler, con opciones de pelear por el podio tanto en la clasificación individual como en la clasificación por equipos. En esta última, puntuarán las tres primeras atletas de cada país, por lo que la actuación conjunta de la representación española tendrá un peso determinante en las aspiraciones de medalla.

La maratón tendrá además un escenario especialmente reconocible, con salida y llegada en Victoria Square, uno de los puntos más emblemáticos del centro de Birmingham. El recorrido estará compuesto por un tramo inicial y final de aproximadamente un kilómetro y un circuito urbano de cinco kilómetros, al que las atletas deberán completar ocho vueltas.