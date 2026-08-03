Pogacar correrá en Córdoba: el campeón del mundo estará en la etapa de La Vuelta entre Palma del Río y la capital

El mejor ciclista del planeta estará en Córdoba. Tadej Pogacar ha confirmado oficialmente su participación en la Vuelta a España 2026, una noticia que convierte a la provincia cordobesa en uno de los escenarios más esperados de la próxima edición de la ronda española. El vigente campeón del mundo y pentacampeón del Tour de Francia tomará la salida en una carrera que volverá a pisar tierras cordobesas el próximo 6 de septiembre, con una etapa de 181 kilómetros entre Palma del Río y la capital, que también atravesará Posadas, Espiel y Villaviciosa.

La presencia del corredor esloveno dispara el interés deportivo y mediático de una jornada que permitirá ver en directo a uno de los grandes dominadores de la historia reciente del ciclismo. Pogacar afrontará la única gran vuelta que todavía falta en su palmarés. Tras conquistar el Giro de Italia y el Tour de Francia, el líder del UAE Team Emirates buscará ahora completar la colección con el maillot de la ronda española.

La única gran vuelta que le falta

La Vuelta a España ocupa un lugar especial en la trayectoria del ciclista de Komenda. Fue precisamente en la edición de 2019 cuando disputó su primera gran vuelta y se dio a conocer definitivamente al gran público. Con apenas 20 años, terminó tercero en la clasificación general, únicamente por detrás de Primoz Roglic y Alejandro Valverde, confirmando el nacimiento de una estrella que, desde entonces, no ha dejado de ampliar su casillero.

Siete años después de aquella única participación, Pogacar regresará a la carrera con un objetivo muy distinto: conquistar el único gran título que todavía no figura en su currículo. Su presencia, además, eleva de manera considerable el nivel competitivo de una edición que arrancará el 22 de agosto en Mónaco y concluirá el 13 de septiembre en Granada.

Pogacar, en una de sus participaciones en el Tour de Francia. / efe

Córdoba, en el recorrido del campeón

La etapa con final en Córdoba se convierte ahora en una de las grandes citas del calendario deportivo provincial. Los aficionados tendrán la oportunidad de contemplar sobre las carreteras cordobesas al vigente campeón del mundo y a uno de los corredores más laureados del presente siglo, protagonista de una época marcada por su dominio tanto en las grandes vueltas como en las principales clásicas del calendario internacional.

La participación en la Vuelta también forma parte de la preparación del esloveno para el Campeonato del Mundo de Montreal, previsto para el 27 de septiembre, donde buscará conquistar su tercer título mundial consecutivo. La ronda española le permitirá llegar con el ritmo competitivo necesario para afrontar una de las grandes metas del final de temporada, mientras Córdoba tendrá el privilegio de formar parte del recorrido de una de las mayores figuras que ha dado el ciclismo moderno.