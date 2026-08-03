El nuevo Córdoba Futsal ya está en marcha: test físicos, fichajes e ilusión en el arranque de la pretemporada

El nuevo Córdoba Futsal ya está en marcha. El conjunto blanquiverde completó este lunes su primera toma de contacto de la pretemporada 2026-2027 bajo la dirección de David Fernández, en una jornada marcada por las pruebas físicas, los test médicos y el trabajo de gimnasio, por encima del protagonismo del balón. La sesión, desarrollada en el Palacio de Deportes Vista Alegre, sirvió para dar el pistoletazo de salida a un proyecto profundamente renovado tras un intenso verano de movimientos.

El estreno estuvo marcado por el buen ambiente y por el protagonismo de las numerosas caras nuevas que presenta la plantilla. De hecho, la entidad presidida por José García Román ha incorporado siete fichajes durante el mercado estival, con el objetivo de abrir una nueva etapa tras el cambio en el banquillo.

Diecisiete jugadores para el nuevo proyecto

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad inicia el trabajo con 17 futbolistas en nómina, de los cuales casi la mitad han llegado este verano. Las incorporaciones han sido el cierre Alvarito; los alas Lucas Perin -de vuelta dos años después, ahora cedido-, Ivy, Faly y Pablo Ordóñez; además de los pívots Miguel Ángel Palacio y Pablo Ibarra.

Junto a ellos continúan en la plantilla los porteros Víctor y Fabio; los cierres Andrei y Hugo; los alas Enzo Báez, Murilo, Zequi, Titi del Rey, Javi Aranda y David Fernández, integrantes ya del bloque que cerró la pasada temporada bajo la dirección del ahora técnico exblanquiverde Emanuel Santoro.

A excepción del propio Lucas Perin, todos ellos participaron en esta primera jornada de trabajo, también con la participación de los canteranos Aguayo, Peinado y Zafra. Paradójicamente, Vista Alegre solo será escenario del arranque de la preparación, ya que las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el recinto obligarán al equipo a trasladar provisionalmente su cuartel general a Écija hasta que concluyan las mejoras en el pabellón cordobés.

En el apartado de salidas, ya no forman parte de la disciplina blanquiverde los cierres Pablo del Moral y Nacho Gómez; los alas Arnaldo Báez y Carlos Gómez; y los pívots Nacho Parreño y Tomás Pescio, todos ellos desvinculados de la entidad tras la conclusión del pasado curso.

Foto de familia de la plantilla y cuerpo técnico del Córdoba Futsal, en su primer entrenamiento. / Víctor Castro / COR

Cinco amistosos antes del estreno

Con el inicio de los entrenamientos también queda activado el calendario de preparación del conjunto cordobés. El primer amistoso llegará el 11 de agosto en Montilla, donde el Córdoba Patrimonio se enfrentará al Santaella 2010 CD Futsal, en el primer examen para comprobar la adaptación de los fichajes y los conceptos implantados por el nuevo cuerpo técnico.

Tres días después, el 14 de agosto, los blanquiverdes visitarán al CD Virgili Cádiz Futsal, mientras que el 22 de agosto afrontarán una de las pruebas más exigentes de la pretemporada frente al Manzanares Futsal, en el Manzanares Arena.

Los días 29 y 30 de agosto llegará el turno de la Copa de Andalucía, con rivales todavía por definir, antes de cerrar definitivamente la preparación el 4 de septiembre en Vista Alegre, donde el cuadro califal recibirá al Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles en el que será el único amistoso anunciado como local y que servirá como presentación oficial ante su afición, para entonces sí, de vuelta a Vista Alegre.

Lance del primer entrenamiento del Córdoba Futsal en su pretemporada 2026-2027. / Víctor Castro / COR

Nuevo sistema de competición

Más allá, la campaña 2026-2027 estrenará además un nuevo formato en la élite del fútbol sala español, donde los cordobeses repetirán por octava campaña consecutiva, con el objetivo idéntico de alcanzar la salvación y, después, "luchar por ilusionarse". La competición quedará dividida en dos torneos independientes: el de Apertura, que se disputará entre septiembre y diciembre, y el de Clausura, programado entre enero y mayo. Ambos constarán de 15 jornadas, con todos los equipos enfrentándose entre sí y disputando entre siete y ocho encuentros como locales en cada fase, proclamándose un campeón en cada uno de los torneos.

Una vez finalicen ambas ligas comenzará el play off por el título global. Las ocho plazas se repartirán entre los dos primeros clasificados del Apertura, los dos mejores del Clausura y los cuatro equipos con mayor puntuación acumulada entre ambas competiciones. En caso de coincidencias, aumentará el número de plazas otorgadas por la clasificación conjunta. Las eliminatorias, desde los cuartos de final, se disputarán al mejor de tres partidos.

Una nueva estructura que el Córdoba Futsal comenzará a preparar desde este mismo lunes con la vista puesta en llegar en las mejores condiciones al primer fin de semana oficial de competición, previsto para los días 12 y 13 de septiembre, cuando el balón volverá a echar a rodar con puntos en juego.