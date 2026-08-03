David Fernández, entrenador del Córdoba Futsal: "Tenemos una plantilla de total garantía para Primera División"

El Córdoba Futsal abre un nuevo ciclo. Tras un verano de profunda renovación en la plantilla, el proyecto blanquiverde también estrena líder en el banquillo. David Fernández, presentado el pasado mes de junio como relevo de Emanuel Santoro, dirigió este lunes su primera sesión oficial al frente del primer equipo, en el arranque de una pretemporada que servirá para moldear un bloque prácticamente nuevo -marcado por hasta siete incorporaciones- y preparar el octavo curso consecutivo de la entidad en Primera División.

El técnico granadino, que hasta el pasado ejercicio dirigía al filial cordobesista, se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el club durante el mercado estival: «Estoy muy contento con la confección que hemos hecho de la plantilla. La hemos hecho en tiempo récord y con una serie de incorporaciones muy valiosas, así como de renovaciones también muy valiosas. Se nos queda una plantilla muy amplia y de total garantía para afrontar la temporada en Primera División», afirmó tras la primera toma de contacto con sus jugadores.

La cantera, una baza clave

Uno de los pilares sobre los que pretende construir el nuevo Córdoba Patrimonio será el protagonismo de los «jóvenes» formados en la casa, máxime tras su experiencia en la cantera califal. «Creo mucho en la gente joven, sobre todo los que ya estaban aquí, que los he tenido en el filial, como Hugo, Aranda, David... Mi intención era, y así se lo hice saber al presidente, que en todas las posiciones tuviésemos por lo menos un chico joven, con hambre, y que le apriete a los más veteranos», explicó.

La temporada 2026-2027, además, estará marcada por la implantación del nuevo formato de competición en la máxima categoría, dividido entre los torneos de Apertura y Clausura. Un cambio que el preparador considera una oportunidad para dar un giro al campeonato. «Debemos adaptarnos e intentar cumplir con nuestro objetivo deportivo, que es estar otra temporada más en Primera División», señaló.

David Fernández, a la derecha de la imagen, junto a parte de su cuerpo técnico en la primera sesión de pretemporada. / Víctor Castro

El salto tras el filial

La llegada de Fernández al primer equipo se produce después de un breve paso por el Melilla, etapa que interrumpió al recibir la llamada del club presidido por José García Román, una vez comunicada poco antes su marcha del filial califal, donde había ejercido como director de orquesta durante las pasadas dos temporadas. «Es un salto grande, estoy muy ilusionado y contento de ese crecimiento. Cuento con la ventaja de haber estado ya dos temporadas aquí, muy cerca del primer equipo, de estar muy familiarizado con los jugadores», destacó.