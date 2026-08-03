El Córdoba Futsal arranca con ilusión: José García Román apunta alto con una de "las mejores plantillas" de su historia

El Córdoba Futsal ya ha echado a rodar. Tras un verano de intensa actividad en los despachos, la entidad blanquiverde inauguró este lunes su pretemporada con la primera sesión de trabajo del nuevo proyecto, ahora dirigido por David Fernández. Un punto de partida que también sirvió para tomar el pulso a las sensaciones de un club que afronta su octava campaña consecutiva en Primera División con una plantilla profundamente renovada y un discurso cargado de ilusión, aunque sin perder de vista la prudencia, conforme a campañas pasadas.

Y en dicho escenario, el presidente del club, José García Román, hizo balance de los movimientos realizados durante el mercado estival y se mostró especialmente satisfecho con el resultado: «Empezamos muy tarde, pero en prácticamente diez días teníamos cerrada toda la plantilla. A la vista está que es una plantilla muy ilusionante. Yo digo que puede ser de las mejores que hemos tenido en estos ocho años en Primera. Está cerrada, es de las plantillas más completas que hemos tenido y, sin duda, la guinda ha sido Lucas Perin», afirmó.

Objetivos y campaña de abonos

Eso sí, pese al entusiasmo que destaca sobre el nuevo proyecto, el dirigente rebajó cualquier atisbo de euforia al fijar la meta real de la temporada: la permanencia. «El objetivo primero tiene que ser la permanencia. Estamos en la mejor Liga del mundo, con equipos que tienen auténticos plantillazos. Estoy orgullosísimo de la plantilla que se ha generado, pero hay que ser conscientes de que lo primero es la permanencia. Si conseguimos los 30 puntos en enero, mejor que en febrero. Y a partir de ahí, soñar», señaló.

También repasó el estado de la campaña de abonados, que encara ya su tercera semana de actividad con una respuesta que considera positiva. «Va por encima del 50% renovado. Tenemos que ser conscientes de las fechas en las que estamos. Yo, sinceramente, soy optimista y apuesto porque vamos a superar ampliamente los abonos de la temporada pasada», aseguró.

El inicio de pretemporada, en Écija

El arranque del nuevo curso estará condicionado por las obras que se están llevando a cabo en Vista Alegre, por otra parte, circunstancia que obligará al equipo a trasladar sus entrenamientos a Écija durante las próximas semanas. Una situación que el presidente lamentó abiertamente. «Es una lástima que un equipo de Primera División tenga que empezar la pretemporada teniendo que viajar. Es una lástima que no se haya podido hacer antes y, a partir de ahí, pues es lo que tenemos", comentó.

Entre las novedades del nuevo proyecto también figura un rostro muy conocido por la afición blanquiverde. El exguardameta Cristian Ramos, recientemente retirado, se incorpora al cuerpo técnico como entrenador de porteros. «Esta ha sido su casa muchos años, vuelve a serlo. Estamos encantados, no podemos tener un mejor entrenador de porteros, y cordobés», concluyó.