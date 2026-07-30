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Vista Alegre se actualiza: nueva pista, próximos marcadores y voladizo para el Córdoba Patrimonio y Cajasol Coto Córdoba

La instalación deportiva cordobesa acometerá una profunda renovación de su pista de parqué, un nuevo voladizo en la entrada y la instalación de nuevos marcadores para la temporada 2026-27

Trabajos de lijado del parqué de la pista de Vista Alegre.

Trabajos de lijado del parqué de la pista de Vista Alegre. / Manuel Murillo / COR

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Ignacio Luque

Ignacio Luque

Córdoba

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre cambiará notablemente su imagen de cara a la temporada 2026-27 y el uso que deberá darle, principalmente, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en la Primera División de fútbol sala, y el Cajasol Coto Córdoba, en la Primera FEB de baloncesto.

Trabajos del Imdeco

Así, este mismo miércoles se pudo comprobar directamente, los innumerables trabajos que se están acometiendo en la instalación del Imdeco para dejarla actualizada y remozada con vistas a la próxima temporada. Lo más llamativo, obviamente, los trabajos de acuchillado de la pista de parqué, de unos 1.000 metros cuadrados, que permitirá observar un nuevo piso completamente “nuevo”, por lo que no podrá ser utilizado durante varias jornadas, de ahí que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad deba ejercitarse en otras instalaciones tras su regreso de las vacaciones y de cara a la preparación para la temporada que está a punto de comenzar.

Córdoba. Palacio de Deportes Vista Alegre. instalación voladizo en la entrada principal

Nuevo voladizo en la entrada de Vista Alegre. / Manuel Murillo / COR

Los trabajos que se realizarán en la pista de Vista Alegre se concentrarán, principalmente, en la eliminación de la capa superficial de barniz dañado, marcas de zapatillas y rozaduras, que serán borradas mediante maquinaria industrial rotativa de altas revoluciones. Si fuera necesario, también se sustituirían o sellarían tablillas que no estuvieran la suficiente adherencia o zonas en las que hay mayor impacto por juego. Tras el barnizado especial llegará el pintado de las líneas de cada uno de los deportes a practicar sobre el parqué de Vista Alegre, principalmente, fútbol sala y baloncesto.

Nueva cara

No será el de la pista y el parqué de la misma el único trabajo que se acometerá en el palacio de deportes cordobés, ya que como informó este periódico hace semanas, a través del Ayuntamiento y por medio del Imdeco, se instalarían unos nuevos marcadores para que éstos estén adaptados a la nueva realidad, sobre todo en lo que a baloncesto se refiere, con los dorsales de los jugadores configurables desde la mesa y no fijos, como ocurría hasta ahora. El ascenso del Cajasol Coto Córdoba a la segunda categoría del baloncesto nacional, la Primera FEB, obligaba a esta actualización, que será una realidad en un tiempo, aunque esa actuación aún no se encuentra licitada.

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Cambios en Vista Alegre. / Manuel Murillo / COR

Habrá otras mejoras en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, como el nuevo voladizo en la entrada del mismo, novedades de las que informará el Ayuntamiento en pocos días. Lo que es un hecho es que Vista Alegre cambiará su imagen y experimentará una actualización ante la nueva temporada que ha de vivir con el Córdoba Patrimonio Futsal y el Cajasol Coto Córdoba como máximos estandartes del deporte cordobés en sala.

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