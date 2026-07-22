Tenis de mesa
Niu Zeqian, nuevo fichaje del Real Club Priego Fundación Kutxabank
Llega a Priego de Córdoba después de jugar en la Liga China y, pese a su juventud, ya ha sido internacional con su país en las categorías inferiores
El Real Club Priego Fundación Kutxabank informó este miércoles de un nuevo fichaje para la próxima temporada. En un comunicado, el club prieguense recordaba que "hace apenas unos meses se celebraba la hazaña épica del Real Club Priego Fundación Kutxabank. El equipo prieguense se proclamaba campeón de la Europe Cup y firmó una de las mejores temporadas de su historia tras levantar una nueva Superdivisión masculina. Sin embargo, lo pasado, pasado está y ahora toca volver a reestructurar un equipo que debe pelear nuevamente por todo".
Reestructuración
La nota del club prieguense proseguía informando de que "ya se está tratando de armar un plantel que esté a la altura. Gracias a esto, el Real Club Priego Fundación Kutxabank ha presentado a su nueva incorporación. Se trata de Niu Zeqian, palista chino de apenas 21 años que se caracteriza por tener un estilo de juego ofensivo.
Zequian llega a Priego de Córdoba después de jugar en la Liga China. Pese a su juventud, el jugador ya ha sido internacional con su país en las categorías inferiores. Se enfundará la elástica del Real Club Priego Fundación Kutxabank tanto en la Superdivisión masculina como en la Champions League.
Además, Niu Zequian estará largos periodos de tiempo entrenando en el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba junto a sus compañeros y los deportistas becados. Por otro lado, el Real Club Priego Fundación Kutxabank sigue confeccionando su plantel y próximamente anunciará nuevas incorporaciones y las renovaciones pertinentes", finalizaba el comunicado del Real Club Priego Fundación Kutxabank.
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