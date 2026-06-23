Fútbol sala | Primera División
El Córdoba Futsal suma talento y desborde con la llegada de Faly, su cuarto fichaje del verano
El ala zurdo alicantino aterriza como cedido por el Viña Albali Valdepeñas tras destacar durante dos temporadas en la UD Ibiza Gasifred de Segunda División
El Córdoba Futsal suma y sigue en la tarea de perfilar su plantilla de cara a la temporada 2026-2027 y ya tiene cerrada su cuarta incorporación del verano. El conjunto blanquiverde ha hecho oficial la llegada de Rafael Teruel «Faly» (Sant Vicent del Raspeig, 2005), joven ala zurdo que aterriza en Vista Alegre en calidad de cedido por el Viña Albali Valdepeñas, después de completar dos destacadas campañas en la UD Ibiza Gasifred, de Segunda División.
El jugador alicantino, de apenas 20 años, llega avalado por su crecimiento en la categoría de plata, donde la pasada campaña firmó 11 goles en 30 encuentros, consolidándose como una de las piezas más desequilibrantes del conjunto balear.
Con recorrido como internacional
Faly irrumpió con fuerza en el panorama nacional durante su etapa juvenil. Fue en la temporada 2023-2024, defendiendo los colores del Jimbee Cartagena, cuando comenzó a llamar la atención gracias a su rendimiento, hasta el punto de convertirse en internacional con la selección española sub-17.
Aquella progresión también le abrió las puertas del primer equipo cartagenero. A las órdenes de Duda, disputó tres encuentros con la primera plantilla en la élite y formó parte del histórico grupo que conquistó el doblete de Liga y Supercopa de España, una experiencia que aceleró su crecimiento antes de iniciar su etapa en el bloque ibicenco.
Ahora, tras consolidarse durante dos temporadas consecutivas en Segunda, el ala alicantino afronta el reto de dar el salto definitivo a la máxima categoría con la camiseta del equipo presidido por José García Román. «Llego cargado de ilusión por asentarme en un equipo consolidado en Primera División y que lleva haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo. Estoy deseando de conocer tanto a la afición como a los que serán mis próximos compañeros», señaló el nuevo jugador blanquiverde tras oficializarse su incorporación.
Un buen complemento de plantilla
La llegada de Faly también fue valorada muy positivamente por el entrenador cordobesista, David Fernández, que destacó tanto el rendimiento ofrecido por el jugador en los últimos cursos como las características que aportará al equipo. «Ha sido uno de los jugadores más destacados en la categoría de plata, que viene haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo. Es un jugador que va a gustar mucho a la afición, muy vistoso y al que no le quema el balón en los pies. Nos completa el perfil de ala zurdo, junto con Murilo, circunstancia que nos dará versatilidad», explicó el técnico.
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Desiderio Vaquerizo: 'Las corridas de toros son, visualmente y de forma simplificada, lo más parecido a la gladiatura romana
- Álvaro Cejudo da el salto al fútbol profesional: el cordobés es el nuevo segundo entrenador de la UD Las Palmas
- El Gobierno de España considera «inviable» el dragado del pantano de Cordobilla en Puente Genil
- Jesús León es absuelto de los delitos de alzamiento de bienes y estafa tras la denuncia de la agencia de García Amado
- Córdoba se queda sin nuevo ‘solete’ de verano: estos son los establecimientos que mantienen el sello de la guía gourmet de Repsol
- Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia
- Cerro Muriano y Trassierra adelantan cada vez más su verano y multiplican su población