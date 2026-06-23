El Córdoba Futsal suma talento y desborde con la llegada de Faly, su cuarto fichaje del verano

El Córdoba Futsal suma y sigue en la tarea de perfilar su plantilla de cara a la temporada 2026-2027 y ya tiene cerrada su cuarta incorporación del verano. El conjunto blanquiverde ha hecho oficial la llegada de Rafael Teruel «Faly» (Sant Vicent del Raspeig, 2005), joven ala zurdo que aterriza en Vista Alegre en calidad de cedido por el Viña Albali Valdepeñas, después de completar dos destacadas campañas en la UD Ibiza Gasifred, de Segunda División.

El jugador alicantino, de apenas 20 años, llega avalado por su crecimiento en la categoría de plata, donde la pasada campaña firmó 11 goles en 30 encuentros, consolidándose como una de las piezas más desequilibrantes del conjunto balear.

Con recorrido como internacional

Faly irrumpió con fuerza en el panorama nacional durante su etapa juvenil. Fue en la temporada 2023-2024, defendiendo los colores del Jimbee Cartagena, cuando comenzó a llamar la atención gracias a su rendimiento, hasta el punto de convertirse en internacional con la selección española sub-17.

Aquella progresión también le abrió las puertas del primer equipo cartagenero. A las órdenes de Duda, disputó tres encuentros con la primera plantilla en la élite y formó parte del histórico grupo que conquistó el doblete de Liga y Supercopa de España, una experiencia que aceleró su crecimiento antes de iniciar su etapa en el bloque ibicenco.

Ahora, tras consolidarse durante dos temporadas consecutivas en Segunda, el ala alicantino afronta el reto de dar el salto definitivo a la máxima categoría con la camiseta del equipo presidido por José García Román. «Llego cargado de ilusión por asentarme en un equipo consolidado en Primera División y que lleva haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo. Estoy deseando de conocer tanto a la afición como a los que serán mis próximos compañeros», señaló el nuevo jugador blanquiverde tras oficializarse su incorporación.

Un buen complemento de plantilla

La llegada de Faly también fue valorada muy positivamente por el entrenador cordobesista, David Fernández, que destacó tanto el rendimiento ofrecido por el jugador en los últimos cursos como las características que aportará al equipo. «Ha sido uno de los jugadores más destacados en la categoría de plata, que viene haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo. Es un jugador que va a gustar mucho a la afición, muy vistoso y al que no le quema el balón en los pies. Nos completa el perfil de ala zurdo, junto con Murilo, circunstancia que nos dará versatilidad», explicó el técnico.