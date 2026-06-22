El Córdoba Futsal cierra la cesión del prometedor ala Pablo Ordóñez

El nuevo Córdoba Futsal continúa dando forma a su proyecto para la temporada 2026-2027 y ya ha cerrado su tercera incorporación del verano. El conjunto blanquiverde ha anunciado este lunes la llegada de Pablo Ordóñez, ala natural de Mengíbar que aterriza en Vista Alegre en calidad de cedido por una campaña procedente del Jaén Paraíso Interior.

A sus 24 años, el internacional español está considerado como una de las grandes promesas del panorama nacional. Internacional en todas las categorías inferiores y también con la selección absoluta, el jiennense fue además campeón de Europa sub-19 en 2022, una carta de presentación que ahora pondrá al servicio del conjunto dirigido por David Fernández.

Un talento formado en Jaén

La incorporación de Ordóñez supone la llegada de un futbolista con una amplia trayectoria formativa en el club amarillo. El ala permaneció siete temporadas en la cantera del Jaén Paraíso Interior antes de dar el salto al Movistar Inter, donde militó durante dos campañas.

El pasado verano regresó a la entidad jiennense para incorporarse a su primera plantilla, aunque terminó saliendo cedido al Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, conjunto de Segunda División con el que completó una notable temporada, firmando 14 goles y confirmando su progresión en la categoría de plata.

Ahora afrontará su segunda cesión consecutiva, esta vez con el objetivo de consolidarse en la élite del fútbol sala nacional defendiendo la camiseta del Córdoba Patrimonio.

Pablo Ordóñez, en un partido del pasado curso con el Málaga FS de Segunda División. / CÓRDOBA FUTSAL

«Siempre he vivido un ambiente increíble»

El propio Pablo Ordóñez no ocultó su satisfacción tras hacerse oficial su llegada al conjunto blanquiverde.

«Me siento muy satisfecho por unirme a un proyecto tan ambicioso como el del Córdoba Patrimonio. Siempre que he ido a jugar allí he vivido un ambiente increíble. Llegar a un equipo asentado en la categoría me va a permitir explotar mis cualidades y alcanzar mi mejor nivel. Además, contamos con un entrenador que nos va dar mucha libertad, sobre todo a nivel ofensivo», señaló el nuevo jugador cordobesista.

También valoró muy positivamente la operación el entrenador blanquiverde, David Fernández, que destacó tanto el potencial como la versatilidad del nuevo refuerzo.

«Es la incorporación de un jugador diferente, impredecible, muy bueno en transición y determinante por envergadura y calidad técnica. Es, sin duda, una de las grandes perlas del panorama nacional. Combina el hambre de su juventud con la experiencia de haber militado en grandes clubes. Además, nos da la variante de poder utilizarlo, en caso de necesitarlo, en la posición de pívot, con la ventaja que ello posee», apuntó el técnico.