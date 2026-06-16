José García Román seguirá al frente del Córdoba Futsal: «Soy presidente del club mientras mi mujer no diga lo contrario»

Después de la tormenta, llega la calma. El Córdoba Futsal no vivirá más agitaciones, al menos en términos institucionales, este verano. Así lo confirmó José García Román, actual presidente de la entidad -y que seguirá siéndolo- en la presentación oficial del nuevo técnico de la primera plantilla, David Fernández, al que dio la bienvenida en su salto al conjunto nodriza justo antes de adelantar que, tras la venta frustrada del club, seguirá a los mandos del proyecto en la 2026-2027. «Lo que hay es que transmitir tranquilidad, el club sigue adelante. Yo me jubilo el 30 de junio y mi intención era descansar. Las circunstancias se han dado como se han dado y hay que seguir al frente del club. Aquí estamos las 24 horas del día abiertos a trabajar, ahora, con más ilusión que nunca. Soy presidente del club mientras mi mujer no diga lo contrario», afirmó entre sonrisas.

La venta frustrada y el 'caso Ramón Lázaro'

Uno de los asuntos que centró inevitablemente la comparecencia fue el fallido proceso de venta del club, especialmente después de la reciente detención del empresario Ramón Lázaro, que había sido relacionado con una posible adquisición de la entidad y que actualmente está siendo investigado por presunto amaño de partidos y blanqueo de capitales. En ese sentido, García Román quiso rebajar cualquier inquietud alrededor del equipo y defendió la absoluta transparencia durante todo el proceso: «No se están buscando más alternativas», señaló inicialmente, antes de reconocer que en futuras operaciones será más «selectivo» a la hora de estudiar posibles compradores.

«Vamos a dar la presunción de inocencia. Yo quería dejar el club y había una persona interesada (Lázaro). El club está completamente limpio, la conciencia completamente tranquila, más allá de eso, no hay nada que nos puedan tocar», manifestó.

El dirigente también explicó que intentó explorar opciones dentro del propio tejido empresarial cordobés para garantizar la continuidad del proyecto bajo gestión local. «Apelé a la vía cordobesa, llamé a tres o cuatro personas que habían mostrado en algún momento interés, para que el club siguiera en manos cordobesas, pero no le puedes pedir a nadie que se meta en una empresa que, ahora mismo, es deficitaria», expresó.

José García Román, junto a David Fernández en la presentación del técnico granadino. / Manuel Murillo

La plantilla, muy avanzada

Más allá de la cuestión institucional, el mandatario aprovechó la presentación de David Fernández para lanzar un mensaje de optimismo en clave deportiva. De hecho, aseguró que el trabajo de planificación para la próxima campaña se encuentra muy adelantado y que la estructura de la plantilla está prácticamente definida. «No lo creeréis, pero va fenomenal. Lo iremos anunciando, porque prácticamente la plantilla está cubierta. Estamos tranquilos. El míster creo que está muy contento con lo que se está cerrando», confirmó.

En cuanto a las metas para la temporada 2026-2027, la octava consecutiva del conjunto cordobés en la máxima categoría del fútbol sala nacional, García Román mantuvo un discurso de prudencia. «El objetivo, no el de este año, sino el de todos, es la permanencia. Luego la Liga nos puede permitir soñar, como soñamos el año pasado, pero eso es a costa de dar el 200% contra unos rivales que van a tener plantillas infinitamente superiores económicamente a la nuestra», indicó.