David Fernández, nuevo entrenador del Córdoba Futsal: “Vamos a volver a ser competitivos, de eso que nadie tenga duda”

El Córdoba Futsal ya ha puesto en marcha una nueva etapa. Tras varias semanas marcadas por amagos en los despachos, despedidas, renovaciones y la reconfiguración del proyecto deportivo, llegó el momento de presentar a la figura llamada a liderar el siguiente capítulo desde el banquillo. David Fernández, hasta ahora técnico del filial blanquiverde -y con fugaz paso por el Melilla-, fue presentado este martes como nuevo entrenador del primer equipo, tomando así el relevo de Emanuel Santoro.

«Siempre he sentido a Córdoba como un hogar. Es una oportunidad para todos de volver a competir al máximo nivel en la mejor Liga del mundo. Vamos a volver a ser competitivos, como siempre, de eso que nadie tenga ninguna duda. Con los avances que estamos haciendo, estamos muy contentos y muy convencidos de que las cosas van a salir bien», expresó en sus primeras palabras como nuevo entrenador del conjunto cordobesista.

Apenas una semana en Melilla

Eso sí, el preparador da el paso tras haber dirigido al equipo dependiente califal durante las dos últimas campañas, aunque en este mismo mercado, concretamente el pasado día 7 de junio, se había comprometido para dirigir al Melilla Ciudad del Deporte de Segunda División B de fútbol sala. No obstante, la llamada de José García Román para entrenar en la élite derivó hacia la rápida rescisión de su contrato.

«Lo tomo como una gran oportunidad de crecimiento y como un salto en mi carrera. Con la tranquilidad de que, desde que llegué, he estado muy cerca siempre del primer equipo. Tengo esa tranquilidad de conocer bien a la plantilla, de conocer bien el día a día», reconoció. «Ha habido mucha comprensión. El Melilla entendió que era un salto importante en mi carrera y una oportunidad que no podía dejar pasar», añadió.

Ahora, en su rápido regreso a Vista Alegre, lo que pretende es precisamente explotar esa vía -desde el sentido opuesto a como hacía antes- entre el filial y el equipo de referencia del Córdoba Patrimonio de la Humanidad: «Para mí es un privilegio el poder ahora en Primera División entrenar jugadores que he tenido en el filial. Tengo esa confianza en ellos del 100%, ya los conozco. Ojalá podamos sacar más jugadores», indicó.

David Fernández, junto al presidente blanquiverde, José García Román, en su presentación. / Manuel Murillo

El Córdoba Futsal que quiere

Será precisamente la aportación de la cantera uno de los pilares que el granadino pretende incorporar al nuevo esquema, así como otra clave concreta: crear un modelo que sepa «adaptarse». «Los rivales son muy fuertes, cada uno te propone una cosa diferente. Tenemos que tener esa capacidad de adaptación. Tenemos que ser un equipo que se deje todo y que luche cada pelota como si fuese la última», demandó.

«Quiero un equipo que sea muy inteligente en los planes de partido, en las distintas fases que tienen», apostilló.