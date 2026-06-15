Murilo Duarte renueva por el Córdoba Futsal hasta el 2028

El Córdoba Futsal ha hecho oficial la renovación del ala-cierre brasileño Murilo Duarte (Curitiba, 1992), que prolonga su contrato con la entidad presidida por José García Román hasta el 2028 y después de que otros clubs se hayan interesado por hacerse con sus servicios en los últimos meses. Sin embargo, el brasileño ha decidido mantenerse en Vista Alegre y jugará como blanquiverde dos temporadas más.

Experiencia y competitividad

Después de cerrar su etapa en el Quinta dos Lombos de la máxima categoría lusa, en el que había permanecido en las tresanteriores campañas ligueras, Murilo Duarte llegó al Córdoba Futsal en el 2024. «Cumple dos premisas fundamentales en una liga tan exigente como la nuestra: experiencia y competitividad», analizó entonces su técnico, Emanuel Santoro, en lo relativo a sus condiciones, después de firmar por dos temporadas con el club de Vista Alegre.

Murilo Duarte controla el balón en un partido de esta temporada. / Chencho Martínez

Hace unos meses, a principios de año, Murilo Duarte recibió una interesante llamada del Jaén Paraíso Interior. El jugador de 33 años llamaba la atención del club jienense en una temporada en la que llevaba entonces 12 goles en 16 partidos disputados, ninguno de ellos de penalti. El Jaén FS ofreció, incluso, la cesión por una temporada y media del brasileño Rikelme más una cantidad económica. Sin embargo, el club cordobés respondió que no pensaba negociar, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador, que acaba contrato a la conclusión de la temporada.

Oferta de Jaén y renovación

Una vez concluida la campaña, Murilo Duarte pareció tenerlo claro: permanecer leal al Córdoba Futsal, a pesar de las ofertas recibidas y pese a cierta incertidumbre que ha rodeado al club blanquiverde en las últimas semanas. Ahora, el ala-cierre brasileño ha dado carpetazo a todo con una renovación por dos temporadas que es la mejor manera de mandar un aviso de estabilidad, tanto hacia dentro como hacia fuera.

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Tras hacerse oficial la renovación, Murilo Duarte declaró a los medios oficiales del Córdoba Futsal que se encontraba "muy feliz por esta renovación". El jugador brasileño comentó que "es un orgullo seguir defendiendo los colores de Córdoba y continuar formando parte de este proyecto. Me siento motivado, con muchas ganas de trabajar y prepararme para afrontar todo lo que venga". Murilo Duarte finalizó agradeciendo "la confianza del club, del presidente, José -García Román- y de mis compañeros y de la afición. Ahora toca seguir esforzándome al máximo para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos".