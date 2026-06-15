El Cajasol Ángel Ximénez abre el mercado con la cesión del prometedor Quim Rocas

El Club Balonmano Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil continúa dando forma a su proyecto para la temporada 2026-2027 y ha cerrado la incorporación de una de las jóvenes promesas más destacadas del balonmano nacional, en su primer movimiento el mercado estival. La entidad pontanesa ha anunciado el fichaje de Quim Rocas, que aterrizará en el Alcalde Miguel Salas en calidad de cedido procedente del Fraikin BM Granollers, club con el que firmó recientemente tras completar su etapa de formación en la cantera del Barça.

A sus apenas 20 años, el director de juego catalán está considerado como uno de los talentos emergentes con mayor proyección del balonmano español. Su palmarés en categorías inferiores lo avala, con cuatro campeonatos de España con la cantera azulgrana, otros cuatro títulos nacionales con la selección de Cataluña en el CESA, además de conquistar la Minicopa ASOBAL, la Minicopa de España y la Minicopa del Rey.

Internacional con un amplio recorrido

Más allá de sus registros a nivel de clubes, Rocas ha sido una presencia habitual en las convocatorias de la Selección Española de formación. Entre sus logros más destacados figuran las dos medallas de oro en el European Open EHF, conquistadas en categoría sub-17 en 2023 y sub-19 en 2025. Ese mismo año también se proclamó subcampeón del mundo sub-19, consolidándose como una de las referencias de su generación.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido tampoco en el apartado individual. De hecho, fue reconocido como MVP del European Open EHF de 2023 y distinguido como Mejor Central del Europeo EHF Open de 2025.

Tras hacerse oficial su llegada a Puente Genil, el propio jugador mostró su satisfacción por incorporarse al proyecto pontanés y afrontar su primera experiencia en el balonmano profesional de máximo nivel. «Estoy muy ilusionado con este nuevo reto. Afronto esta temporada con muchas ganas de aprender y crecer mucho como jugador. Llego con mucha motivación, tengo muchas ganas de conocer el nuevo equipo, de poder adaptarme rápido y espero que sea una temporada muy positiva, que podamos cumplir todos los objetivos y agradecido al club y al entrenador por haberme dado esta oportunidad», afirmó.