El Cajasol Ángel Ximénez da la baja a seis jugadores para la próxima temporada

El Club Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil informó este miércoles a través de un comunicado oficial las bajas para la próxima temporada después de que el club pontano lograra salvar la categoría en la última jornada de Liga. El conjunto dirigido por Toni Malla cayó en Cangas en esa última jornada, pero evitó la promoción gracias a la derrota del Nava en Valladolid en un desenlace agónico que le permitió asegurar la permanencia y cumplir 14 temporadas en la máxima categoría del balonmano nacional.

Seis bajas

Así, el comunicado del Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil explicaba que se daba "la lista de bajas de jugadores que no continuarán en el equipo Asobal la próxima temporada. Tras la finalización del curso 2025-2026, seis jugadores se despiden de Puente Genil, agradeciéndoles a todos su trabajo y compromiso vistiendo nuestra camiseta: Domingo Luis, Claudio Ramos, Leandro Semedo, César «Bombom» Almeida, Nori Benhalima y Gonçalo Ribeiro. Estas bajas se suman a la del capitán José Cuenca, quien anunció su retirada el pasado mes de febrero".

Noticias relacionadas

Claudio Ramos lanza a portería durante un encuentro con el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. / AX PUENTE GENIL

La nota oficial del club pontano finaliza deseando "lo mejor para el futuro, así como muchos éxitos en sus nuevos proyectos profesionales y personales" a los jugadores que causan baja para la próxima campaña.