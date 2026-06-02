Instituciones
La pista cubierta de La Fuensanta estrena nuevo terreno de juego 33 años después
El Imdeco completa en seis días la renovación integral de una de las instalaciones deportivas con mayor actividad de Córdoba
La pista polideportiva cubierta de la instalación deportiva municipal de La Fuensanta luce ya una nueva superficie de juego. El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha culminado la renovación integral del pavimento de este espacio deportivo, una actuación que ha supuesto una inversión de 59.290 euros y que permitirá mejorar las condiciones de uso de las infraestructuras, que se habían mantenido prácticamente inalteradas desde la puesta de largo del recinto, en el año 1993, hace más de tres décadas.
Más de tres décadas de uso continuado
La actuación responde al desgaste acumulado por una superficie que llevaba más de treinta años en servicio. Durante ese tiempo, la pista ha acogido miles de entrenamientos, competiciones y actividades deportivas, convirtiéndose en uno de los espacios de referencia para numerosas entidades de la ciudad.
Entre los usuarios habituales destaca especialmente el balonmano, disciplina históricamente vinculada a La Fuensanta a través del Club Adesal. El uso continuado de resinas específicas para la práctica de este deporte, unido a las exigentes labores de limpieza necesarias para su mantenimiento, había contribuido al deterioro progresivo del pavimento, haciendo necesaria una renovación integral.
En sus instalaciones también entrenan y compiten equipos y escuelas vinculadas al Club Adesal de Gimnasia Rítmica, el Club Estilocor, el Club Adesal de balonmano femenino, el Club Córdoba de Balonmano, el CD Cañero de fútbol sala y el Club Leonas Voleibol, entre otros colectivos.
La nueva superficie busca mejorar aspectos como la adherencia, la seguridad y la funcionalidad de la instalación, reduciendo además el riesgo de caídas y resbalones durante la práctica deportiva.
Otros beneficiados
Más allá del deporte de competición, la pista desempeña un papel relevante en distintos programas municipales orientados a la promoción de hábitos saludables.
Uno de los principales beneficiarios de esta mejora será el programa de Actividad Física para Mayores, cuyos participantes utilizan de forma habitual la instalación. La renovación del pavimento permitirá disponer de una superficie más confortable y segura para el desarrollo de las sesiones, favoreciendo unas mejores condiciones para la práctica de ejercicio físico.
La actuación se suma a otras intervenciones recientes ejecutadas en el complejo deportivo de La Fuensanta. Entre ellas figura la instalación de nuevas cortinas separadoras, una mejora que ha permitido dividir la pista en tres espacios independientes y aumentar la capacidad de uso simultáneo para clubes, escuelas y programas municipales.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- Córdoba cambia los farolillos por conciertos y fiestas en los barrios: esta es la agenda festiva tras la Feria
- Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
- La Feria de Córdoba cierra una 'edición histórica' con cifras récord y el Ayuntamiento anuncia que los toldos seguirán en El Arenal en 2027
- Guía del seguidor del Córdoba CF para no perderse este verano: fichajes, abonados, pretemporada y las obras de El Arcángel
- El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero
- Llega el cine de verano al C3A de Córdoba: fechas, horarios, precio y películas que se proyectarán