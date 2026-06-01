El Rally Sierra Morena asegura su futuro europeo: seguirá en el FIA ERC hasta 2030

El Rally Sierra Morena continuará formando parte del Campeonato de Europa de Rallyes (FIA ERC) durante los próximos años. La organización de la prueba ha anunciado la renovación del acuerdo con WRC Promoter, una ampliación que garantiza la presencia de la cita cordobesa en el calendario continental, como mínimo, hasta el año 2030.

De este modo, tras el convenio inicial que permitió el desembarco del evento en el certamen europeo en 2025, ambas partes han acordado prolongar su vinculación durante tres temporadas más, consolidando así el papel de Córdoba como uno de los escenarios de referencia del automovilismo internacional.

Una consolidación rápida

La renovación llega después de las dos primeras ediciones disputadas dentro del FIA ERC. El estreno europeo se produjo en 2025, tras superar previamente el proceso de evaluación e inspección requerido por los organizadores del campeonato.

La edición de 2026 volvió a situar al Rally Sierra Morena en el foco del automovilismo continental, repitiendo como prueba inaugural del certamen y reuniendo a miles de aficionados tanto de Andalucía como del resto de España y distintos puntos de Europa.

La continuidad hasta 2030 supone un respaldo a la organización del evento y a la evolución experimentada por la prueba en los últimos años, que ha pasado de ser una cita consolidada a nivel nacional a formar parte del principal campeonato europeo de rallyes.

Acuerdo estratégico

La ampliación del vínculo con WRC Promoter garantiza, además, la presencia de la provincia de Córdoba y de Andalucía en uno de los escaparates deportivos más importantes del continente. El crecimiento del evento ha contado con la implicación de distintas administraciones públicas, así como de empresas y entidades colaboradoras, permitiendo a la prueba dar el salto definitivo al ámbito internacional.

Desde la dirección del FIA ERC se ha destacado la capacidad organizativa del rally, así como el seguimiento de los aficionados y el entorno que ofrece Córdoba para el desarrollo de la competición. «Estamos encantados de anunciar la extensión de nuestra asociación con el Rally Sierra Morena. El evento ha demostrado su capacidad para ofrecer un rally de nivel mundial, combinando una organización excelente, unos fans apasionados y el ambiente único que ofrece Córdoba», señaló Rami Virtanen, Championship Manager del FIA ERC.

Por su parte, Manuel Muñoz, presidente del Automóvil Club de Córdoba, declaró: «Es un honor y orgullo tener la responsabilidad de que el proyecto continúe hasta mínimo 2030 para seguir teniendo a Andalucía y Córdoba en la élite del europeo de rallys. El retorno que produce a nuestra tierra este certamen que está en un gran momento es el ingrediente principal para que cada edición supere a la anterior».

La mirada puesta ya en 2027

Con la renovación cerrada, el trabajo organizativo se centra ahora en la preparación de la 44ª edición del Rally Sierra Morena, prevista para 2027.

La prueba afronta así una nueva etapa con estabilidad garantizada dentro del calendario europeo y con el objetivo de seguir creciendo en participación, repercusión internacional y capacidad de atracción para el territorio.