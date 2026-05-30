Todo o nada en Cangas: el Cajasol Ángel Ximénez busca la permanencia matemática con la plantilla al completo

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este domingo una auténtica final a vida o muerte con el objetivo de eludir la siempre peligrosa promoción de descenso. El escenario no será sencillo: la localidad gallega de Cangas de Morrazo, donde el equipo local también se juega su ser o no ser en la categoría. El pabellón municipal de O Gatañal es unánimemente reconocido como una de las canchas más calientes y complejas de toda la Liga Plenitude Asobal, lo que añadirá un extra de presión ambiental al choque. El encuentro arrancará a las 18:00 horas y estará bajo la dirección arbitral de la pareja formada por el castellano-leonés Luis Ignacio Colmenero Guillén y el valenciano José Manuel Iniesta Castillo.

La previa del encuentro no llega exenta de polémica en los despachos. En el entorno de la competición no se llega a comprender la decisión de desvincular del horario unificado el partido entre el Villa de Aranda y el Abanca Ademar León. Se trata de un choque que podría tener una incidencia directa en el desenlace de los compromisos que disputan el Recoletas Atlético Valladolid ante el Viveros Herol BM Nava, por un lado, y el propio Frigoríficos del Morrazo Cangas frente al Ángel Ximénez, por el otro.

Lo que parece evidente es que tanto pontanenses como gallegos jugarán con un ojo puesto en el parqué de la capital vallisoletana. En estos momentos, el Atlético Valladolid ocupa la sexta posición con 31 puntos —empatado con el Ademar—, mientras que el BM Nava se encuentra en la plaza de promoción de descenso con 19 puntos. Las matemáticas son claras: una victoria de los naveros obligaría al cuadro pontano a ganar en Galicia; por el contrario, si Valladolid impone su ley y se lleva el triunfo, el Ángel Ximénez certificaría su salvación matemática de forma automática.

Las armas de Toni Malla para el asalto definitivo

En el apartado deportivo, el técnico Toni Malla dispone de buenas noticias, ya que podrá contar con la totalidad de sus efectivos. El preparador del conjunto andaluz tendrá que realizar descartes de última hora, al tener que dejar fuera de la convocatoria a dos de los dieciocho jugadores que componen la plantilla actual. En la portería, el veterano Álvaro de Hita tiene su sitio asegurado, mientras que su acompañante saldrá de la pugna entre Elcio y Almeida. La otra gran incógnita del técnico radica en el lateral derecho, donde deberá elegir entre Domingo Luis o Aizen. El resto de la expedición que viajará a tierras gallegas la completan piezas clave como Mario Dorado, Antonio Cabello, Paco Bernabéu, José Cuenca, Tiago, Claudio Ramos, Dani Ramos, David Estepa, Ribeiro, Nori, Dani Serrano, Pablo Simonet y Vieira.

Álvaro de Hita, durante un encuentro. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Enfrente aguarda un rival que se multiplica ante su afición y cuyo bloque rinde siempre por encima de las individualidades. El Cangas destaca por ser un equipo sumamente rápido y con un gen competitivo encomiable que le impide bajar los brazos. Los pupilos de Malla están obligados a mantener la máxima intensidad durante los sesenta minutos si no quieren verse arrollados por las transiciones locales. Especial atención merecerá la velocidad exterior de hombres como D'Antino, Manuel Pérez, Arnau, Pereiro o Rivero, integrantes de un bloque que ya demostró su potencial al vencer con claridad al cuadro pontanés en el partido de la primera vuelta.

Dos caminos hacia la salvación

El Ángel Ximénez Puente Genil maneja dos vías para asegurar su continuidad un año más en la élite del balonmano nacional. La primera opción, y la más deseada, pasa por lograr los dos puntos en O Gatañal para no depender en absoluto de las carambolas que acontezcan en Valladolid.

David Estepa realiza un lanzamiento en un encuentro del Cajasol Ángel Ximénez, esta temporada. / Jesús Barrabés | Tropycal Films

En caso de no lograr el triunfo el domingo, el panorama se complicaría con un exigente 'play-out'. El equipo cordobés se vería abocado a disputar la eliminatoria de promoción de permanencia a doble partido contra el Agustinos de Alicante. El encuentro de ida se jugaría el próximo miércoles en tierras alicantinas, mientras que el choque de vuelta y definitivo se celebraría el fin de semana en Puente Genil. Cabe recordar que el CD Agustinos llega a esta cita tras proclamarse finalista en la fase de ascenso disputada en Sagunto, donde el conjunto anfitrión, el Fertiberia Puerto Sagunto, logró el billete directo a la máxima categoría.