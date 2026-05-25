Alfredo Gálvez pone fin a su etapa en el Coto Córdoba y emprenderá nuevos proyectos profesionales

El Coto Córdoba Club de Baloncesto afrontará cambios de cara al próximo curso, más allá del ascenso. La entidad blanquiverde confirmó este martes la salida de Alfredo Gálvez, hasta ahora gerente del club y una de las figuras más representativas del proyecto durante las últimas temporadas. El técnico cordobés pone así fin a una etapa de tres años en la estructura califal para emprender nuevos retos profesionales fuera de la entidad.

Una despedida con mensaje de agradecimiento

A través de un comunicado difundido por el propio club, Alfredo Gálvez quiso agradecer la confianza recibida durante su estancia en la entidad y poner en valor el recorrido compartido en estos últimos años.

«Quiero agradecer a mi club, a todos los que forman parte del Coto Córdoba Club de Baloncesto, la confianza depositada durante este periodo de tres años y la posibilidad de trabajar en un proyecto tan ambicioso como atractivo para los que amamos este deporte», expresó el ya ex gerente blanquiverde.

En su mensaje, además, incidió especialmente en la dimensión colectiva del proyecto y en la evolución experimentada por la entidad desde su llegada. «Hoy tomo la decisión de dejar mi club en el mejor momento deportivo, económico y social, con toda la fuerza posible para seguir cumpliendo objetivos», añadió.

Gálvez también dejó entrever cierta satisfacción por el crecimiento alcanzado por el club durante este periodo, resaltando que «la primera meta, conseguir que un equipo cordobés compita en la élite nacional con una base sólida, está a punto de conseguirse».

Alfredo Gálvez, en el centro de la imagen, durante un acto del Coto Córdoba. / COTO CCB

Una figura importante en el crecimiento del club

Desde el Coto Córdoba, por su parte, la salida de Alfredo Gálvez ha sido interpretada como el cierre de una etapa importante dentro del desarrollo reciente de la entidad. El club destacó tanto su labor deportiva, anteriormente como entrenador de la primera plantilla -ahora dirigida por Gonzalo Rodríguez-, como su implicación en la consolidación interna del proyecto, subrayando especialmente su cercanía con jugadores, técnicos y trabajadores.

Durante estos años, Gálvez no solo asumió responsabilidades en los banquillos, sino que también participó activamente en áreas de gestión y organización.

La entidad quiso agradecer públicamente «la entrega, el esfuerzo y la lealtad» del técnico cordobés, al tiempo que le trasladó sus mejores deseos de cara a los nuevos desafíos profesionales que emprenderá a partir de ahora.