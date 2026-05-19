La Nocturna Trotacalles vuelve a encender Córdoba: 3.200 corredores tomarán las calles de la ciudad

Córdoba se prepara para volver a correr de noche. La Nocturna Trotacalles ya calienta motores para una nueva edición que, el próximo 6 de junio, convertirá otra vez el corazón monumental de la ciudad en un escenario atlético difícil de igualar. Con salida prevista a las 22.00 horas desde el entorno de El Fontanar, la prueba afronta su cuenta atrás definitiva con cifras de auténtico impacto popular: alrededor de 3.200 participantes tomarán parte en esta edición entre la carrera absoluta y las categorías de base. La prueba fue presentada este martes en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

Solo en la prueba reina ya se ha alcanzado la barrera de los 3.000 inscritos, con un dato también significativo en clave de participación femenina: más de 900 mujeres estarán presentes en la línea de salida. A ello se suman otros 190 corredores aproximadamente en las pruebas inferiores, consolidando así una edición multitudinaria.

Será, una vez más, una cita marcada por el simbolismo de su recorrido. Porque pocas carreras pueden presumir de atravesar espacios como el propio Patio de los Naranjos, cruzar el Puente Romano bajo la iluminación nocturna o enlazar enclaves tan reconocibles como Las Tendillas, La Corredera, Capuchinos, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra. Todo ello, además, sobre un trazado cercano a los diez kilómetros que mezcla velocidad, patrimonio y ambiente popular.

Un recorrido reconocible

El itinerario volverá a dibujar una amplia panorámica del casco urbano cordobés. La salida estará ubicada en Padre Morales, antes de avanzar por zonas como Avenida del Aeropuerto, Vallellano, Paseo de la Victoria y Ronda de los Tejares hasta desembocar en el centro neurálgico de la ciudad. Desde ahí, los participantes enlazarán espacios históricos como Capuchinos, La Corredera, Lineros, Lucano o Cardenal González antes de acceder al Patio de los Naranjos.

Posteriormente, el recorrido se desplazará hacia la ribera del Guadalquivir, cruzando el Puente de Miraflores y el entorno de la Calahorra, para regresar por el Puente Romano y enfilar el último tramo hacia la meta, situada en Castello d'Empuries.

La organización también ha previsto dos puntos de avituallamiento, ubicados en Ronda de los Tejares y el Puente de Miraflores, además de la habitual bolsa del corredor, que incluirá camiseta conmemorativa y productos de hidratación.

La presentación de la célebre Nocturna Trotacalles 2026. / Víctor Castro

Un amplio abanico de categorías

La prueba volverá a contar con un extenso programa competitivo, con premios para los tres primeros clasificados de la general y también para cada tramo de edad, desde categorías sub-8 hasta veteranos de más de 60 años, además de modalidades adaptadas para deportistas con discapacidad física, psíquica y en silla de ruedas.

También habrá reconocimientos para los mejores equipos y para los atletas del propio Club Trotacalles.

En el historial reciente de vencedores y nombres destacados de la prueba aparecen atletas cordobeses como Laura Vázquez, Virginia Moya, Irene Rancaño, Diego Tirado, Manuel de la Rosa, Raquel Hernández, Miguel Espinosa, Marta Polo, Bruno Márquez, Inma Cantero, Rafael Bermúdez, Loli Jiménez, Laureano García, Montse Jabalera, Eva María Langa o María García.