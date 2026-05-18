Balonmano
Palma del Río acogerá la fase final del Campeonato de España cadete masculino de balonmano
El Naranja Arena será sede, del 27 al 31 de mayo, de una cita nacional con el ARS Palma del Río como anfitrión y clubes como FC Barcelona, BM Granollers o BM Alcobendas
Palma del Río se convertirá durante cinco días en uno de los grandes focos del balonmano base español. El Naranja Arena será la sede de la fase final del Campeonato de España masculino de balonmano en categoría cadete, una competición que reunirá a algunos de los mejores equipos del país entre el 27 y el 31 de mayo.
El ARS Palma del Río ejercerá como club anfitrión en una fase final que situará a la localidad cordobesa en el centro del balonmano nacional de cantera. La cita reunirá a los ocho mejores conjuntos del ámbito estatal en busca del título.
Un escaparate del talento joven
El campeonato contará con la presencia de clubes de gran tradición en el balonmano nacional. Entre los participantes destacan el FC Barcelona y el BM Granollers, representantes del balonmano catalán; el BM Alcobendas, procedente de la Comunidad de Madrid; el BM Domingos, de Aragón; el BM Luceros y el BUEU Atlético, ambos desde Galicia; y el Fundación Agustinos, de Valencia.
La fase final permitirá ver en Córdoba a muchos de los talentos del mañana, jugadores en edad cadete que ya compiten al máximo nivel nacional y que aspiran a dar el salto en los próximos años dentro del balonmano nacional.
Capital del balonmano cadete
De este modo, durante cuatro jornadas de intensa competición, Palma del Río será punto de encuentro para equipos, familias, cuerpos técnicos y aficionados llegados desde distintos puntos de España. El torneo supondrá también una oportunidad para reforzar la vinculación de la localidad con el deporte base y con una disciplina que cuenta con una importante tradición en el municipio.
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