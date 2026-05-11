Pablo Tamba y José Roberto Tanchyn, dos talentos cordobeses bajo la mirada de Chus Mateo

El baloncesto cordobés volverá a tener representación en una de las grandes citas de seguimiento de talento organizadas por la Federación Española de Baloncesto. Y es que entre los doce jugadores convocados por la FEB para el nuevo training camp de observación de jóvenes promesas figuran dos nombres con sello provincial: el pontanés Pablo Tamba y el lucentino José Roberto Tanchyn.

Ambos participarán entre el 15 y el 20 de mayo en una concentración que se desarrollará en Madrid y que estará supervisada por el seleccionador nacional absoluto, Chus Mateo, dentro de la estrategia impulsada por la federación para monitorizar la evolución de jugadores españoles que desarrollan actualmente sus carreras, en gran medida, dentro del baloncesto universitario estadounidense.

La iniciativa está orientada a jugadores mayores de 20 años que ya han quedado fuera de las categorías de formación de la FEB -circunstancia, lógicamente, que impide la presencia del también cordobés Guille del Pino (Maryland), por ejemplo-, aunque continúan siendo considerados perfiles con potencial de cara a una futura incorporación a la selección absoluta.

Presencia cordobesa en el radar nacional

En ese escenario aparecen tanto Pablo Tamba, natural de Puente Genil, como José Roberto Tanchyn, nacido en Lucena, dos jugadores que forman parte actualmente del ecosistema NCAA y que han sido incluidos dentro del grupo de doce talentos citados por el combinado nacional.

El primero compitió durante la pasada temporada en los LSU Tigers, mientras que Tanchyn, tras cerrar su etapa en el UMBC Retrievers, jugará próximamente en Los Toreros de la Universidad de San Diego. Ambos jugadores han destacado dentro del exigente circuito universitario estadounidense, convertido desde hace años en una de las principales vías de crecimiento para jóvenes jugadores europeos.

Un plan hacia la absoluta

El training camp, de este modo, estará encabezado por el propio Chus Mateo, aunque el trabajo diario recaerá principalmente sobre Paco Redondo, entrenador ayudante de la selección absoluta y coordinador de formación de selecciones masculinas de la FEB. Junto a ellos también participarán varios técnicos españoles que han trabajado esta temporada en universidades estadounidenses.

Más allá de los dos representantes cordobeses, la convocatoria reúne a otros jugadores destacados del panorama nacional que compiten entre la NCAA y categorías FEB. Entre ellos aparecen nombres como Álvaro Folgueiras, protagonista esta temporada con Iowa y subcampeón del mundo U17 en 2022; Rubén Domínguez, actualmente en Texas A&M y doble campeón de Europa en categorías inferiores; o Jordi Rodríguez y Victory Onuetu, campeones del mundo U19 en 2023.

También figura en la lista Michael Caicedo, único jugador convocado que no milita actualmente en Estados Unidos y que esta temporada ha competido con el Melilla Ciudad del Deporte en Primera FEB, categoría en la que desembarcará también el Coto Córdoba de baloncesto en el curso 2026-2027.