La Media Maratón de Córdoba 2026 agota sus 7.800 dorsales en tiempo récord

La Media Maratón de Córdoba ha colgado el cartel de completo. La cuadragésima edición de la prueba ha agotado los 7.800 dorsales disponibles, alcanzando el límite fijado por la organización y dejando sin margen de inscripción una cita que, un año más, presenta una elevada demanda entre corredores populares y habituales del circuito nacional.

El cupo establecido responde a criterios logísticos y de seguridad, según la organización, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento en todos sus ámbitos, desde el recorrido hasta los servicios asociados a la prueba. De este modo, la carrera alcanza el lleno total tras algo menos de una semana desde la apertura de sus registros.

Una cita consolidada

El cierre anticipado de inscripciones refuerza la posición de la Media Maratón dentro del calendario deportivo nacional, en una edición marcada por su carácter conmemorativo. La prueba, organizada por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO), celebrará su 40 aniversario con distintas acciones paralelas que se irán desgranando en las próximas semanas. «Este lleno absoluto nos impulsa a seguir trabajando con más ilusión si cabe, mejorando cada detalle para ofrecer una experiencia única, cuidada y segura, a la altura de lo que merece esta histórica prueba y la ciudad de Córdoba», ha señalado Isabel Albás, presidente del organismo deportivo.

Entre estas actividades complementarias, se encuentran la presentación de los elementos identificativos de esta edición, como la medalla conmemorativa o la camiseta oficial, así como la organización de la tradicional Feria del Corredor, que acompañará a la prueba en los días previos a su celebración.

La edición de este año presenta, además, un matiz diferencial: nunca antes se había agotado el cupo de inscripciones con tanta antelación. Hay que remontarse a 2013 para encontrar un precedente similar, aunque entonces, en pleno auge de las carreras populares, la oferta se limitaba a 4.000 dorsales. Ahora, prácticamente el doble, la respuesta ha crecido en la misma proporción.