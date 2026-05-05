El Coto Córdoba inicia su ronda de visitas institucionales en la ciudad tras el ascenso a Primera FEB

Un ascenso también se mide fuera de la pista. En forma de recepciones, reconocimientos institucionales y una agenda que se llena de paradas para compartir el logro con la ciudad. El Coto Córdoba de baloncesto inició este martes ese recorrido tras certificar el pasado domingo ante el Amics Castelló su salto a Primera FEB, con una primera escala en la Diputación de Córdoba.

El Patio Barroco del Palacio de la Merced acogió el arranque de ese itinerario en la franja matinal, donde el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, así como el delegado de Deportes, Antonio Ramón Martín, recibieron a plantilla y cuerpo técnico en un acto de reconocimiento tras un éxito que ahora ha devuelto al baloncesto cordobés a la segunda categoría nacional tras 24 años de ausencia.

«Este éxito no nace de un día, es consecuencia de un trabajo constante en el que la afición siempre ha estado muy presente. Hemos sido testigos del crecimiento del baloncesto cordobés. Este ascenso debe verse como un punto de inflexión para unir esfuerzos, construir proyectos compartidos y poner la mirada en el futuro», señaló Fuentes en su intervención.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, conversa con Rafael Blanco y Gonzalo Rodríguez, presidente y entrenador del Coto, respectivamente / CÓRDOBa

Ruta institucional

La hoja de ruta del conjunto dirigido por Gonzalo Rodríguez no se detiene ahí. A lo largo de la jornada, el equipo blanquiverde continuará su ronda de actos oficiales con una visita al Ayuntamiento de Córdoba, prevista para la tarde, donde será recibido por el alcalde, José María Bellido, junto a la corporación municipal. Allí, el club ofrecerá nuevamente el ascenso a la ciudadanía.

El cierre del día llegará con una última parada en la sede de la Fundación Cajasol, donde la expedición será recibida por su presidente, Antonio Pulido.

Un vínculo consolidado

Precisamente, la relación con la Fundación Cajasol se enmarca dentro del acuerdo de colaboración suscrito el pasado mes de diciembre entre la entidad y el club, presidido por Rafael Blanco. Un convenio con presencia en diferentes ámbitos de la estructura blanquiverde, desde la denominación del equipo femenino hasta la imagen corporativa en equipaciones y soportes oficiales.

Un vínculo que, tras el ascenso, queda ahora pendiente de su posible continuidad más allá del horizonte inicialmente fijado para el mes de junio.