El cordobés Paco Salinas se sube al podio en París con un bronce en la Copa del Mundo de Natación Paralímpica

París volvió a cruzarse en el camino de Paco Salinas. El nadador cordobés firmó una destacada actuación en la Copa del Mundo de Natación Paralímpica, celebrada del 1 al 3 de mayo en el centro acuático AquaVal-Centre aquatique Alice-Milliat, donde logró la medalla de bronce en la prueba de 50 metros braza.

La cita reunió a más de 200 deportistas procedentes de medio centenar de países, en un escenario de alto nivel competitivo dentro del calendario internacional. En ese contexto, Salinas comenzó su participación con solvencia en las series clasificatorias de la prueba multidisability, donde marcó un ritmo que le permitió acceder a la final.

De menos a más

Ya en la sesión vespertina, el cordobés volvió a escena en una final marcada por la igualdad. Su salida y el primer tramo de carrera le mantuvieron en el grupo de cabeza, en una pugna ajustada por las posiciones de podio que se resolvió por márgenes mínimos. De hecho, Salinas detuvo el crono en una marca que le otorgó la tercera plaza, aunque a escasas décimas de la medalla de plata.

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«El título supone una satisfacción personal», señaló el nadador tras la prueba, al tiempo que puso en valor el entorno que le acompaña, al que definió como «el aliento de cada brazada». Además, el cordobés apuntó al crecimiento del nivel competitivo en el circuito internacional: «Estoy teniendo muy buenas sensaciones a lo largo de toda la temporada», apostilló.